Bilal Erdoğan’dan Beyrut Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’ne ziyaret

Ziyaret ve sonrasında gerçekleşen sergi açılışına Trablus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Raafat Muhammed Reşid Mikati, Lübnan Üniversitesi Türkoloji Bölüm Başkanı Sawsan Agha Kassab ve Osmanlı Hanedanı mensubu Orhan Süleyman Osmanoğlu, üniversite rektörleri, akademisyenler, sanatçılar ve edebiyat dünyasının temsilcileri de katıldı.

Bilal Erdoğan ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Selim Argun, sergiyi gezerek katılımcılara Türk okçuluğunun tarihî gelişimi hakkında bilgi verdi. Sergi ziyaretinin ardından düzenlenen ok atışı etkinliğinde davetliler, geleneksel Türk okçuluğunu yakından tanıma ve deneyimleme imkanı buldu. Buluşmada, Türkiye ile Lübnan arasındaki tarihî ilişkiler, ortak kültürel miras ve iki ülke arasındaki dostluk bağları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Bilal Erdoğan ve Prof. Dr. Selim Argun, merkezde Türkçe öğrenen öğrencilerle de bir araya geldi. Öğrencilerle Türkçe sohbet eden Erdoğan ve Argun, dil öğrenme süreçleri, gündelik yaşam ve kültürel gelenekler hakkında konuştu. Buluşma, öğrencilerin Türkçe iletişim becerilerini geliştirmelerine ve Türkiye'nin kültürel değerlerini yakından tanımalarına katkı sağladı.

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