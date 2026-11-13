COP31 Genel Kurulu’nda Filistin’e büyük onur

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda oturum sırası gelen Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'yı anonsuyla onurlandırdı. 196 ülke temsilcisinin katıldığı oturumda Kurum, "Cumhurbaşkanımız da dün bu kürsüde çok güçlü bir konuşma yaparak dünyaya çok açık bir hakikati bir kez daha hatırlattı. Türkiye her zaman Filistin'in yanındadır, Gazze'nin yanındadır, dün de yanındaydık, bugün de yanındayız, yarın da Filistinli Gazzeli kardeşlerimizle birlikte hareket edeceğiz. İstiyoruz ki; Antalya'dan yükselen ses, iklim adaletsizliğine de vicdanın sessizliğine de "dur" diyen ses olsun" dedi.

Kurum'un bu ifadeleri üzerine Başbakan Muhammed, Anadolu Genel Kurul Salonu'nda ayakta alkışlandı. Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, "Gazze insani, çevre ve iklim dahil tüm zorlukların acı verici biçimde somutlaştığı yerdir. Su ağlarını, kanalizasyonu, enerjiyi, arazileri ve atık yönetimi sistemlerini hedef alan, çevresel ve sağlık tehlikelerini şiddetlendiren ve nüfusun uyum sağlama ile dayanıklılık kapasitesini sarsan geniş çaplı yıkım yaşanmıştır" dedi. Gazze'nin yeniden imarının yalnızca insani ve kalkınmayla ilgili bir zorunluluk olmadığını belirten Mustafa, bunun Gazze'yi yeşil ve sürdürülebilir temeller üzerine yeniden inşa etme fırsatı olduğunu dile getirdi. -

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör