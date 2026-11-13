COP3’de hedef somut iklim eylemi

COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Türkiye Platformu Duyurusu ve Uluslararası Kuruluşlarla İmza Töreni'nde konuştu. Kurum, dünyanın farklı ülkelerinden gelen temsilcilerle ortak geleceğin sorumluluğunu paylaştıklarını söyledi. COP31 kapsamındaki çalışmaların beşinci gününde finansman konusunun ele alındığını belirten Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelede artık uygulama aşamasına geçilmesi ve somut sonuçlar elde edilmesi gerektiğini ifade etti. Yerel yönetimlerin iklim değişikliğinin etkilerini doğrudan yaşayan kurumlar olduğuna dikkati çeken Kurum, Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşanan afetlerden örnekler verdi. Balıkesir'de depremle, Mardin'de tarihi ve kültürel değerlerin korunmasıyla, Trabzon'da sellerle, İzmir'de deprem ve körfez sorunlarıyla, Antalya'da ise orman yangınlarıyla mücadele edildiğini aktaran Kurum, Gaziantep başta olmak üzere bazı şehirlerin de kuraklık, su kaynaklarının azalması ve yeraltı su seviyelerinin düşmesi gibi sorunlarla karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

İklim değişikliğinin etkilerinin en görünür hale geldiği alanların başında şehirlerin geldiğini vurgulayan Kurum, "Su güvenliği, enerji, ulaşım, atık su yönetimi, altyapı riskleri ve hızlı kentleşme şehirlerin gelecek planlamasında birlikte ele alınması gerekiyor. Sürdürülebilir ve dirençli şehirler kalkınma politikalarının merkezinde yer alıyor. Bu doğrultuda uluslararası kuruluşların desteğiyle sürdürülebilir kentsel ve iklim finansmanı çalışmalarını hayata geçiriyoruz.

ULUSLARARASI KURULUŞLARLA YENİ FİNANSMAN ANLAŞMALARI

Platformun, İller Bankası koordinasyonunda, Dünya Bankası ve Habitat'ın desteğiyle uluslararası paydaşların katkılarıyla hazırlandığını belirten Kurum, üç ana başlıkta işbirliği ve finansman çalışmalarını kamuoyuyla paylaştı. Bu kapsamda Dünya Bankası ile Yeşil ve Gelecek Şehirler Projesi çerçevesinde 191 milyon avroluk kredi anlaşması imzaladıklarını bildiren Kurum, yerel yönetimlerle önemli altyapı ve çevre projelerinin hayata geçirileceğini ifade etti.

DÜNYA BANKASI İLE DEV PROJE

Konya'daki Meke Gölü'ne ilişkin projeye değinen Kurum, proje kapsamında her yıl 1,2 milyar litre suyun göle kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti. Yaklaşık 480 bin olimpik yüzme havuzunu doldurabilecek büyüklükteki bu su miktarının, bölgenin ekolojik yapısının korunmasına katkı sağlayacağını aktaran Kurum, "Atık suların arıtılmasıyla da yılda 712 milyon litre su güvenli şekilde yeniden tabiata kazandırılmasını planlıyoruz. Dünya Bankası ile yaklaşık 700 milyon avro büyüklüğünde Su Güvenliği ve Verimliliği Projesi üzerinde de çalışıyoruz. Proje kapsamında şebekelerdeki su kayıplarının azaltılması, kanalizasyon, yağmur suyu ve atık su arıtma yatırımlarının geliştirilmesini hedefliyoruz" dedi. Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile yürütülen çalışmaların da belediyelerin uluslararası finansmana erişimine yeni imkanlar sunacağını bildiren Kurum, IFC'nin belediyelere doğrudan finansman sağlayacağını, İller Bankasının ise garanti ve teknik destek mekanizmalarıyla sürece katkıda bulunacağını ifade etti.

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI

Avrupa Yatırım Bankası ile Şehir İklim Finansman Fonu kapsamında işbirliği yapılacağını belirten Kurum, "Bu ortaklık İller Bankası'nın iklim dostu kentsel altyapı yatırımlarını hazırlama, değerlendirme ve finansmana erişim kapasitesini güçlendirecek. Asya Kalkınma Bankası ile 150 milyon avroluk yenilenebilir enerji projesi imzaladık. Proje kapsamında Hatay, Trabzon, Diyarbakır, Gaziantep ve Mardin'de toplam 186 megavat gücünde güneş ve rüzgar enerji santrallerinin kurulmasını planlıyoruz. Yatırımlarla yaklaşık 320 milyon kilovatsaat temiz enerji üretilecek. Bu üretim yaklaşık 50 bin hanenin yıllık elektrik tüketimine karşılık geliyor. Projeyle yaklaşık 120 bin ton emisyon azaltımı sağlanmasını öngörüyoruz. Çevresel faydanın yaklaşık 6 milyon ağaca eş değerdir. Yaklaşık 800 milyon litre su tasarrufu sağlanmasını da hedefliyoruz"dedi. Açıklanan rakamların insan hayatına ve tabiata dokunduğu ölçüde anlam kazandığını vurgulayan Kurum, Meke Gölü'ne ulaşacak suyun ekosisteme, temiz enerji üretiminin şehirlerin ekonomik gücüne ve emisyon azaltımının gelecek nesillere katkı sağlayacağını söyledi.

"14 MİLYON İNSANIMIZIN YAŞADIĞI ŞEHİRLERİ AYAĞA KALDIRDIK"

Türkiye'nin şehircilik tecrübesini uluslararası ortaklarla güçlendirmeyi ve geliştirdiği modelleri diğer ülkelerle paylaşmayı önemsediklerini belirten Kurum, Anadolu'da yürütülen yeniden inşa çalışmalarına da değindi. Türkiye'nin deprem bölgesinde önemli bir yeniden inşa süreci yürüttüğünü ifade eden Kurum, "86 milyon vatandaşımızın ve yerel yönetimlerin desteğiyle iki yılda 14 milyon insanımızın yaşadığı şehirlerin ayağa kaldırdık. Deprem sürecinde büyük zorluklar yaşandı. Ancak dayanışma ve ortak mücadeleyle yeniden inşa çalışmalarının sürdürüldü. Çocukların geleceğe güvenle bakabilmesi bu çalışmaların en önemli amaçlarından biri oldu. COP31'de artık somut sonuçlar elde etmek istiyoruz. Artık geleceğe ilişkin irademizi ortaya koymamızın zamanı geldi de geçti. İstiyoruz ki COP31 sonrasında uyumla ilgili, azaltımla ilgili, finansmanla ilgili ve işin sonunda 'Şu kadar emisyonu azalttık.' diyebileceğimiz bir iradeyi hep birlikte ortaya koyalım. Hep birlikte çocuklarımıza, insanımıza güzel bir gelecek bırakalım" ifadelerine yer verdi.