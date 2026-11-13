Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye’yi ‘Yeşil Dönüşümün’ öncü ülkelerinden biri haline getireceğiz

Açılış konuşması yapıp oturumları yöneten COP31 Başkanı Kurum, 2 günde zirve için 100 bin katılımcının kayıt yaptırdığını açıkladı. Türkiye'nin COP31 Başkanlığı olarak dünyaya İklim Uygulama Köprüsü'nü sunduğunu belirten Kurum, "COP31 Eylem Ajandamızla dünyaya bir çağrı yapıyoruz. 2035'e kadar nihai enerji tüketimindeki elektriğin payını yüzde 35'e çıkarmak. Üretim ve imalatta döngüsel malzeme kullanımını en az yüzde 15'e taşımak istiyoruz. Bu hedefler kağıt üzerinde kalırsa birer rakamdan ibaret olur.

Ama fabrikalarınızda, tedarik zincirlerinizde, şehirlerimizin binalarında uygulanırsa işte o zaman gerçek bir değişimin adı olur. Bunun için İklim Uygulama Köprüsü'nü başlattık. Amacımız şu, ülkelerin önceliklerini yatırım yapılabilir projelere çevirmek, finansmanla projeyi, teknolojiyle ihtiyacı buluşturmak, bu köprünün en sağlam ayağı ise sizlersiniz, iş dünyamız" dedi. Bakan Kurum ABD'nin UNFCCC'den çekilmesine yönelik soruların cevabının bu salonda olduğuna dikkat çekerek, "İşte burada Amerikan Ticaret Odası. Amerikan Ticaret Odası bugün dünyada üretimde söz sahibi olmuş birçok şirketi kuruluşu bünyesinde barınıyor. Ve bugün burada COP31 Başkanlığı'nın eylem gündemine destek vermek, sürece katkı sağlamak, hep birlikte irade koymak üzere buradalar" diye konuştu.