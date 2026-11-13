Dışişleri Bakanlığı’ndan BAE'deki trafik kazası için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Füceyre Emirliği’nde zincirleme trafik kazası sonucunda yaşanan can kayıplarına ilişkin taziye mesajı yayınladı.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre Emirliği'nde dün (12 Kasım) meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Birleşik Arap Emirlikleri halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
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