Karar alan icra eden bir yapı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen "Türk Dünyasında Gençlik ve Parlamenter Diplomasi" programında konuşhaç Kurtulmuş, "Bundan sonra artık Türk dünyası, sadece fikirleri tartışan bir oluşum olmanın ötesinde; karar alan, icra eden ve bunları hayata geçiren bir uluslararası yapı haline süratle dönüşmektedir" dedi. Türk dünyası kuruluşlarının uluslararası alanda giderek güçlendiğinin altını çizen Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti: "Şimdi önümüzde Türk dünyası için çok daha güçlü bir dönem var; bu dönemin başlangıcında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bunun dünya siyasetinin değiştiği bir döneme denk gelmesi bizim için büyük bir şanstır.

Dünyada güç merkezleri yer değiştiriyor, yeni güçler ortaya çıkıyor. Mevcut dünya sistemi dünyayı taşıyamıyor; yeni bir dünyanın kurulabilmesi için de hep beraber mücadele etmemiz gereken bir dönemin başındayız." Kurtulmuş, Türk dünyasının büyük güç merkezlerinden birisi olmaya hem aday olduğunu hem de bu konuda büyük bir potansiyele sahip bulunduğunu vurguladı. Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Her bir ülkenin bağımsız kimliği, komşuları ve komşularıyla olan irtibatları vardır. Her bir ülkenin hinterlandında çok yakın temasta olduğu ülkeler vardır. Ama inanın ki her bir ülkenin bir diğer Türk devletinden daha yakın, daha kadim dostu ve kardeşi yoktur ve asla da olmayacaktır. Biz bütün bu bağımsız Türk devletlerinin kendi çevrelerindeki ülkelerle iyi geçinmelerini ve onlarla ilişkilerini güçlendirmelerini önemli buluyoruz. Ama aynı şekilde Türk devletlerinin kendi aralarındaki ilişkileri de güçlendirmek, daha da ileriye taşımak mecburiyetinde olduklarını çok iyi biliyoruz. Bunun için sadece siyasi kararlılık yetmez; devletler arasındaki gücün daha da artmasını sağlayacak olan şey, halklar arasındaki irtibatın kuvvetlendirilmesidir."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör