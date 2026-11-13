Katar Emiri Şeyh Temim Al-Sani, askeri törenle uğurlandı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine gelen Katar Emiri Şeyh Temim Al-Sani'yi İstanbul’daki ziyaretinin ardından havalimanında düzenlenen askeri törenle uğurlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak İstanbul'a gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin ziyareti sona erdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Emiri Al Sani'yi ziyaretinin ardından havalimanında düzenlenen askeri törenle uğurladı.
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