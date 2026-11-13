Katar Emiri Şeyh Temim Al-Sani, askeri törenle uğurlandı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine gelen Katar Emiri Şeyh Temim Al-Sani'yi İstanbul’daki ziyaretinin ardından havalimanında düzenlenen askeri törenle uğurlandı.

Katar Emiri Şeyh Temim Al-Sani, askeri törenle uğurlandı
DHA DHA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak İstanbul'a gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin ziyareti sona erdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Emiri Al Sani'yi ziyaretinin ardından havalimanında düzenlenen askeri törenle uğurladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL #YAŞAR GÜLER #KATAR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý