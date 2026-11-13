Kral Charles'tan Erdoğan'a 'COP31' teşekkürü
İngiltere Kralı 3. Charles, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31 Zirvesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Charles, zirveye katılan delegelere gönderdiği mesajda, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası işbirliğinin ve somut adımların önemine dikkati çekerek, "Böylesine önemli bir dönemde uluslararası toplumu bir araya getirdikleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hükümetine ve Türkiye halkına son derece müteşekkirim" ifadelerini kullandı.
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