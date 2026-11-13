Kral Charles'tan Erdoğan'a 'COP31' teşekkürü

Kral Charles’tan Erdoğan’a ’COP31’ teşekkürü
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Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. İngiltere Kralı 3. Charles, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31 Zirvesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Charles, zirveye katılan delegelere gönderdiği mesajda, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası işbirliğinin ve somut adımların önemine dikkati çekerek, "Böylesine önemli bir dönemde uluslararası toplumu bir araya getirdikleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hükümetine ve Türkiye halkına son derece müteşekkirim" ifadelerini kullandı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#TÜRKİYE #RECEP TAYYİP ERDOĞAN #İNGİLTERE

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