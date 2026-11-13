Mustafa Sarıgül’den gözaltı sonrası atak! Ağlayarak aradı: “Biz ne duruma düştük”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Sarıgül soruşturmasında henüz lise çağındayken ablasıyla birlikte tacize uğrayan iç mimar Müge B. 28 Ekim'de gözaltına alınmış ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Müge B., dün savcılığa ek ifade verdi. Serbest bırakılmasının ardından Mustafa Sarıgül 'ün kendisine ulaştığını, akşam yemeğine gittiğini ve kendisine para ulaştırdığını anlattı.

Müge B., serbest kaldıktan sonra Mustafa Sarıgül'ün kendisiyle iletişime geçmeye çalıştığını belirterek, "Beni ve ablamı sayısız kere telefonla aradı. Aradığı telefon numaralarından birisi kendi numarasıydı, diğer telefon numarası ise sonu 62 62 idi. Mustafa Sarıgül'den korktuğum için telefonları açmak zorunda kaldım" dedi.

"SARIGÜL GÖRÜŞME SIRASINDA AĞLADI"

Sarıgül'ün görüşme sırasında ağladığını ileri süren genç kadın, "Konuşmamızda ağlayarak biz ne duruma düştük, neden böyle olduk dedi" ifadelerini kullandı. Daha sonra Sarıgül'ün aracıları olduğunu öne sürdüğü Remzi Onuk, Yılmaz Güney ve Emin Eres üzerinden kendisine ulaşıldığını anlattı.

SARIGÜL'ÜN EVİNE AKŞAM YEMEĞİNE GİTTİ

Ancak bu kişilerin Sarıgül'ün kötü durumda olduğunu ve onun bilgisiyle aradıklarını söylediklerini belirten Müge B., Sarıgül'ün Etiler'deki Platin Konutları'nda bulunan evine gittiğini anlatarak, "Bu ikamete Mustafa Sarıgül tarafından akşam yemeğine davet edildim" dedi.