Parti değişti zihniyet değişmedi

Yerel seçimlerde İzmir'de CHP'den ilçe belediye başkanı seçilen isimler koltuğa oturur oturmaz mülkiyeti belediyeye ait taşınmazları bir bir elden çıkarmaya başladı. Mutlak butlan kararı sonrası da İzmir'deki çok sayıda ilçe belediye başkanı CHP'den istifa edip Yeni Parti saflarına katıldı. Başkanlar, partilerini değiştirse de zihniyet değişmedi. Son satış haberi İzmir'in Ödemiş ilçesinden geldi. Başkan Mustafa Turan'ın talimatıyla 39 taşınmaz belediye encümeni aracılığıyla satışa çıkarıldı. Taşınmazların satış ihalesi 25 ve 27 Kasım arasında, saat 14.00'da başlayıp 15'er dakika arayla yapılacak.

TARLA VE ZEYTİNLİK

Satışların belediyenin belirlediği muhammen bedeller üzerinden gerçekleşmesi halinde kasaya yaklaşık 156 milyon liralık kaynak aktarılacak. Satış listesindeki taşınmazlar Ödemiş'in Adagüme, Artıcak, Balabanlı, Bayezitler, Bozdağ, Derebebekler, Dolaylar, Halkapınar, Horzum, Işık, Karakova, Kızılca, Köseler, Kurucuova, Kutlubeyler, Ortaköy ve Yusufdere mahallelerinde yer alıyor. Çoğunluğu tarla ve zeytinlik vasfındaki taşınmazların en küçüğü 858, en büyüğü ise 16 bin metrekare. Belirlenen muhammen bedeller ise 700 bin ila 13 milyon 500 bin lira arasında değişiyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör