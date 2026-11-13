Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen "Sıfır Atık, Döngüsellik ve Metan-Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı"na katıldı.

İnsanlığın tarih boyunca doğadan ilham aldığını belirten Erdoğan, Sıfır Atık'ın bir çevre politikasından öte, zihniyet ve medeniyet dönüşümü olduğunu vurguladı.

Küresel çöpün yüzde 40'ını tek kullanımlık plastiklerin oluşturduğunu belirten Erdoğan, katı belediye atıklarının 2050'ye kadar iki katına çıkarak yaklaşık 4 milyar tona ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Küresel ölçekte üretilen gıdanın yaklaşık yüzde 30'unun israf edildiğine dikkat çeken Erdoğan, çöpe atılan gıdanın dörtte biriyle açlık çeken yaklaşık 700 milyon insanın doyabileceğini ifade etti. Gıda atıklarının küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 10'unu oluşturduğunu, metan emisyonlarının ise bugüne kadarki küresel ısınmanın yaklaşık üçte birinden sorumlu olduğunu kaydederek, "Sıfır Atık'ı konuşmak hayatı konuşmaktır" mesajı verdi.

Erdoğan, organik atıkların kompostla gübreye dönüştürülmesi ve kaynakların yeniden değerlendirilmesi çağrısı yaptı.





LİDER EŞLERİNİ YEMEKTE AĞIRLADI



Emine Erdoğan, lider eşlerini ağırladığı öğle yemeği davetine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Kıymetli lider eşlerini atıksız ve sağlıklı yönleriyle Anadolu'nun geleneksel lezzetleriyle ağırlamaktan mutluluk duydum" ifadelerine yer verdi.



SIFIR ATIK MÜZESİ AÇILDI



Atık kumaş parçaları ve dantellerden tasarlanan kurdeleyi keserek müzenin açılışını yapan Emine Erdoğan, lider eşleri ve davetlilerle müzeyi gezdi

Emine Erdoğan ve lider eşleri, müzede sıfır atık uygulamalarının tarihsel gelişimi, atıkların çevresel etkileri, geri dönüşüm süreçleri, doğal kaynakların korunması, yeniden kullanım süreçlerinin anlatıldığı alanları inceledi

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör