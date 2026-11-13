SON DAKİKA… İsrail zulmü 9 aylık Kenan bebeği hayattan kopardı! Çadırda soğuktan donarak yaşamını yitirdi
SON DAKİKA… Gazze’de 2023 yılından bu yana devam eden İsrail zulmü, sözde ‘ateşkese’ rağmen durmadı. Katil İsrail ordusu önceki gün Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında 1’i doktor 6 kişi hayatını kaybetti. Bölgeden gelen son haber ise yaşanan soykırımı biz kez daha gözler önüne serdi. 9 aylık Kenan bebek, ailesiyle birlikte kaldığı çadırda donarak can verdi.
SON DAKİKA… İsrail'in insani yardım ve barınma malzemelerinin girişini kısıtlayan ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, 9 aylık bir bebek soğuktan donarak hayatını kaybetti.
Filistin basınında yer alan haberlere göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde 9 aylık Kenan Rakik, ailesiyle birlikte kaldığı çadırda soğuğa dayanamayarak yaşamını yitirdi.
"UYKUDAN UYANDIM OĞLUMU BÖYLE BULDUM"
Nasır Hastanesi yakınında oğlunun cansız bedenini kucaklayan baba Ahmed Rakik, "Uykudan uyandım ve oğlumu böyle buldum. Nasır Hastanesi'ne getirdim. Oğlum soğuktan donarak hayatını kaybetti." dedi. Acılı baba, "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir." ifadelerini kullandı.
Kış mevsiminin gelmesiyle Gazze Şeridi'nde etkili olan soğuk hava ve yağışlar, yerinden edilerek derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veren Filistinlilerin yaşadığı dramı daha da ağırlaştırıyor.