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  • SON DAKİKA… İsrail zulmü 9 aylık Kenan bebeği hayattan kopardı! Çadırda soğuktan donarak yaşamını yitirdi

SON DAKİKA… İsrail zulmü 9 aylık Kenan bebeği hayattan kopardı! Çadırda soğuktan donarak yaşamını yitirdi

SON DAKİKA… Gazze’de 2023 yılından bu yana devam eden İsrail zulmü, sözde ‘ateşkese’ rağmen durmadı. Katil İsrail ordusu önceki gün Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında 1’i doktor 6 kişi hayatını kaybetti. Bölgeden gelen son haber ise yaşanan soykırımı biz kez daha gözler önüne serdi. 9 aylık Kenan bebek, ailesiyle birlikte kaldığı çadırda donarak can verdi.

SON DAKİKA… İsrail zulmü 9 aylık Kenan bebeği hayattan kopardı! Çadırda soğuktan donarak yaşamını yitirdi
AA AA
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SON DAKİKA… İsrail'in insani yardım ve barınma malzemelerinin girişini kısıtlayan ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, 9 aylık bir bebek soğuktan donarak hayatını kaybetti.

SON DAKİKA… İsrail zulmü 9 aylık Kenan bebeği hayattan kopardı! Çadırda soğuktan donarak yaşamını yitirdi

Filistin basınında yer alan haberlere göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde 9 aylık Kenan Rakik, ailesiyle birlikte kaldığı çadırda soğuğa dayanamayarak yaşamını yitirdi.

SON DAKİKA… İsrail zulmü 9 aylık Kenan bebeği hayattan kopardı! Çadırda soğuktan donarak yaşamını yitirdi

"UYKUDAN UYANDIM OĞLUMU BÖYLE BULDUM"

Nasır Hastanesi yakınında oğlunun cansız bedenini kucaklayan baba Ahmed Rakik, "Uykudan uyandım ve oğlumu böyle buldum. Nasır Hastanesi'ne getirdim. Oğlum soğuktan donarak hayatını kaybetti." dedi. Acılı baba, "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir." ifadelerini kullandı.

Kış mevsiminin gelmesiyle Gazze Şeridi'nde etkili olan soğuk hava ve yağışlar, yerinden edilerek derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veren Filistinlilerin yaşadığı dramı daha da ağırlaştırıyor.

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SON DAKİKA… İsrail zulmü 9 aylık Kenan bebeği hayattan kopardı! Çadırda soğuktan donarak yaşamını yitirdi

ÇADIRLAR SULAR ALTINDA

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde binaların yüzde 80'inden fazlası yıkıldı veya ağır hasar gördü. Konutların büyük bölümünün kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle yerlerinden edilmiş yüz binlerce Filistinli, derme çatma çadırlarda ve geçici barınma alanlarında yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Gazze'de etkili olan şiddetli yağışlar, yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çok sayıda çadırı sular altında bırakarak zaten ağır olan barınma koşullarını daha da kötüleştirdi.

SON DAKİKA… İsrail zulmü 9 aylık Kenan bebeği hayattan kopardı! Çadırda soğuktan donarak yaşamını yitirdi

İsrail'in konteyner ev, çadır, branda ve temel insani yardım malzemelerinin Gazze'ye girişini kısıtlaması, Filistinlilerin soğuk hava ve yağışlardan korunmasını daha da zorlaştırıyor.

#GAZZE ŞERİDİ #GAZZE #HAN YUNUS

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