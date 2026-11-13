SON DAKİKA… İsrail zulmü 9 aylık Kenan bebeği hayattan kopardı! Çadırda soğuktan donarak yaşamını yitirdi

ÇADIRLAR SULAR ALTINDA

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde binaların yüzde 80'inden fazlası yıkıldı veya ağır hasar gördü. Konutların büyük bölümünün kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle yerlerinden edilmiş yüz binlerce Filistinli, derme çatma çadırlarda ve geçici barınma alanlarında yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Gazze'de etkili olan şiddetli yağışlar, yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çok sayıda çadırı sular altında bırakarak zaten ağır olan barınma koşullarını daha da kötüleştirdi.