SON DAKİKA | Mekke Anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı
Son dakika haberleri... Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında ortak savunma alanında iş birliğini öngören Mekke Anlaşması Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Son dakika haberleri... Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı arasında ortak savunmaya ilişkin Mekke Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kanunda, 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması"nın onaylanmasının uygun bulunduğu belirtildi.
Yayımı itibarıyla yürürlüğe giren kanunun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.
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