SON DAKİKA | Mekke Anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberleri... Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında ortak savunma alanında iş birliğini öngören Mekke Anlaşması Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SON DAKİKA | Mekke Anlaşması Resmi Gazete’de yayımlandı
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Son dakika haberleri... Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı arasında ortak savunmaya ilişkin Mekke Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

SON DAKİKA | Mekke Anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan kanunda, 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması"nın onaylanmasının uygun bulunduğu belirtildi.

SON DAKİKA | Mekke Anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı

Yayımı itibarıyla yürürlüğe giren kanunun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#MEKKE ANLAŞMASI #PAKİSTAN #SUUDİ ARABİSTAN #TÜRKİYE

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