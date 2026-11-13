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  • SON DAKİKA | MİT koordinesinde eş zamanlı operasyon: FETÖ’ye finansal destek sağlıyorlardı! 6 gözaltı

SON DAKİKA | MİT koordinesinde eş zamanlı operasyon: FETÖ’ye finansal destek sağlıyorlardı! 6 gözaltı

SON DAKİKA | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6 şüphelinin, örgüt mensuplarına finansal destek sağladıkları ve güncel faaliyetlerde bulundukları tespit edildi. Düzenlenen operasyonla 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SON DAKİKA | MİT koordinesinde eş zamanlı operasyon: FETÖ’ye finansal destek sağlıyorlardı! 6 gözaltı
Nazrin MALİKOVA
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SON DAKİKA | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde operasyon gerçekleştirildi. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden daha önce işlem görmüş veya haklarında herhangi bir işlem yapılmamış örgüt mensuplarına finansal destek sağladıkları ve örgüt adına güncel faaliyetler yürüttükleri belirlenen 6 şüpheli tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN TAMAMI GÖZALTINA ALINDI

13 Kasım'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, Başsavcılık tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 6 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI ( #ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

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