SON DAKİKA... Mustafa Sarıgül soruşturması! 19 şüpheliden 15’i gözaltına alındı

SON DAKİKA... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. 19 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "aklama" ve "rüşvet" suçlarından gözaltı verildi. 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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