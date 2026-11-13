SON DAKİKA… Sarıgül Ailesi soruşturmasında yeni gelişme! Ömer Sarıgül’ün ifadesi ortaya çıktı: Görmedim, duymadım, bilmiyorum savunması

Sinan Çampınar ile hatırladığı kadarıyla 2024 yılında babası Mustafa Sarıgül aracılığıyla tanıştığını anlatan Ömer Sarıgül, "Sinan'la tanışırken babam bana Sinan Çampınar'ın tanıdığı yatırımcılar olduğunu, Türkiye 'ye yatırım yapmak istediklerini, Sinan'ın da bu paranın getirilmesinde aracılık yaptığını söyledi" dedi. Çampınar'ın Almanya 'da yaşaması nedeniyle sonrasında neredeyse hiç görüşmediklerini ileri süren Sarıgül, tanışmalarından bir süre sonra Çampınar'ın kardeşi Diyar ile Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında, Mustafa Sarıgül 'ün küçük oğlu Ömer Sarıgül 'ün savcılık ifadesinin ayrıntılarına ulaşıldı. Turizm işiyle uğraştığını ve aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu söyleyen Ömer Sarıgül, kendisine sorulan Kai Precat, March Bariswly ve Sinan Çampınar isimlerinden yalnızca Çampınar'ı tanıdığını belirtti.

MÜNİH'TE KAFE İÇİN NOTERE GİTMİŞLER

Diyar Çampınar ile kendisine ait Kabataş'taki kafede tanıştığını belirten Sarıgül, görüşmenin Münih'te benzer bir işletme açılması fikrine dönüştüğünü anlattı. Diyar Çampınar'ın Almanya'dan iş yeri seçenekleri göndermesi üzerine Münih'e gittiğini söyleyen Sarıgül, şirket kurmak amacıyla noterde ön sözleşme imzaladıklarını ifade etti. Sarıgül, "Ancak tescil işlemlerini tamamlayamadık ve sermayesini de ödemedik. Ben Türkiye'ye döndüğüm için bu işlemler yarım kaldı" dedi.

ŞİRKET VE BANKA HESABI İÇİN AVUKATA BAŞVURMUŞ

Ortaklık fikri içine sinmediği için kuruluş işlemlerini tamamlamadığını ve iki kardeşle ilişkisini kestiğini savunan Sarıgül, daha sonra Sinan Çampınar'ın avukatından kendisi ve annesi Aylin Kotil adına şirket açılışlarının tamamlandığına ilişkin e-posta geldiğini söyledi. E-postada şirket adına banka hesabı açıldığının da yazdığını belirtti. Bunun üzerine avukatları aracılığıyla Almanya'daki avukat Osman İsfen'e ulaştığını anlatan Sarıgül, kendi adına şirket veya banka hesabı açılıp açılmadığının araştırılmasını istediğini kaydetti. Kendisine, adına şirket ya da banka hesabı açılmadığı yönünde yanıt verildiğini söyleyen Sarıgül, daha sonra Sinan Çampınar ile ibra ve sulh sözleşmesi yaptıklarını belirtti.