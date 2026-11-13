Türkiye bölgenin güven adası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Regnum Carya Belek'te düzenlenen COP31 İş Forumu'na katıldı. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada, son 24 yılda nice başarıya imza attıklarını ve nice zorlukların üstesinden geldik belirterek şunları söyledi: Türkiye hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeklere dönüştürmede usta bir ülkedir. Etrafımız yangın yerine çevrilmişken bugün de aynısını yapıyoruz. Ülkemizi çatışmalardan uzak tutuyor, bölgemizde barış ve istikrarın tesisi için samimiyetle çalışıyoruz. Enerji fiyatlarındaki aşırı yükseliş herkes gibi elbette bizleri de etkiliyor. Ama buna rağmen büyümeden, kalkınmadan, yeni yatırımlarla halkımızın refahını artırmaktan vazgeçmiyoruz. Türkiye bölgesinin istikrar ve güven adası konumunu son aylarda hem de çok güçlü biçimde teyit etmiştir.

GÜVEN ARTIYOR

Uluslararası yatırımcıların ve kurumların Türkiye'ye güveni artarak devam etmektedir. Dünya Bankası'nın kredi portföyünde dünyada birinci sıradayız. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nda ise altı yıldır zirvedeyiz. Dört büyük kalkınma bankasıyla toplam 5,1 milyar dolarlık on anlaşma imzaladık. Bu kaynaklar çiftçimize, ihracatçımıza, KOBİ'lerimize ve ülkemizin kalkınma projelerine aktarılacak. Finansman tek başına yeterli değildir. Asıl dönüşüm sizlerin vizyonuyla, sizlerin cesaretiyle, iş dünyamızın yapacağı yeni yatırımlarla gerçekleşecektir. Bunu savunma sanayinde başardık. Başka alanlarda da aynı başarıyı yakalamamız pekâlâ mümkündür.

SORUMLULUK ÜSTLENMELİ

6 Şubat depremlerinin ardından üç yıldan daha kısa sürede 455 bin konut ve iş yeri inşa ederek deprem bölgemizi yeniden ayağa kaldırdık. ZirvedeA bu alandaki tecrübelerimizi katılımcılarla paylaşma imkânı bulduk. İklim değişikliğinin ağır etkilerine maruz kalan Afrika ve Pasifik ülkelerinin karşılaştığı zorlukları da gündeme taşıdık. Küresel karbon bütçesini tüketen gelişmiş ülkeler emisyon azaltımında ve finansmanda daha fazla sorumluluk üstlenmelidir. Önümüzdeki günlerde Avustralya'nın da katkılarıyla belirlediğimiz 10 öncelikli alanda somut ilerleme sağlamayı hedefliyoruz. Böyle evrensel bir mücadelede salt hükümetlerin gayretiyle başarıya ulaşılamaz. İş dünyasının da elini taşın altına koyarak sorumluluk üstlenmesi gerekir. Türkiye olarak 2053 hedefimizi net sıfır emisyon olarak ilan ettik. Bu doğrultuda yeşil kalkınma yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Enerjiden sanayiye, ulaştırmadan tarıma ve binalara tüm sektörlerimizi yeniden yapılandırıyoruz. 2021 yılında hazırladığımız Yeşil Mutabakat Eylem Planımızla kamu kurumları ve özel sektörümüzle birlikte yeşil dönüşüme yönelik kapsamlı bir yol haritası oluşturmuştuk. Önceki gün bu planı 2026- 2030 dönemini kapsayacak şekil- de yeniden güncelledik. Temel hedefimiz iklim değişikliğiyle mücadele ederken sanayimizin rekabet gücünü artırmaktır. Bu süreçte rüzgâr, güneş, hidroelektrik gibi yeşil enerji yatırımlarını teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Nükleer güç santrallerimizin sayısını artıracağız. Elektrik kullanımının yaygınlaştırılması bir diğer önceliğimizdir. Gelecek 10 senede planımız en az yüzde 50 oranında artış sağlamaktır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kapsamlı organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN LİDERLERE TEŞEKKÜR

Başkan Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi'ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, COP31 Liderler Zirvesi'ne katılan tüm devlet ve hükümet başkanlarına en derin şükranlarını sundu. Başkan Erdoğan şunları kaydetti: "Burada bulunmanız, iklime yönelik siyasi taahhüdünüzü ve karşı karşıya olduğumuz sınamaların işbirliğiyle üstesinden gelebileceğimize olan inancınızı ortaya koymuştur. Zirveye aktif katkılarından ötürü tüm taraflara, uluslararası kuruluşlara, çok taraflı kalkınma bankalarına ve paydaşlara da teşekkür ediyorum. Ortaya koyduğunuz yaklaşımlar ve sürece yapıcı şekilde müdahil olma arzunuz, COP31 çalışmalarını güçlü şekilde yüreklendirdi. Görüşmelerde ortaya çıkan geniş ortak zemin beni cesaretlendirdi. Bu ortam, COP31 boyunca ve sonrasında devam edecek diyalog ve işbirliği için kıymetli bir temel oluşturmaktadır."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör