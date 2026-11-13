Yeni Parti’de demokrasi oyunu: Rüşvet iddialarının gölgesinde kurultay günü

VAATLER SÖZDE KALDI Seçimlerde yaklaşık 1200 delege oy kullanacak. İkinci gün ise PM ve YDK seçimleri olacak. Tüzükte çarşaf liste kuralı olmasına karşın seçimlerin blok liste usulüyle yapılması için hazırlık yürütüldüğü iddia ediliyor. Kurultay üye tam sayısının en az onda biri yazılı öneride bulunursa blok listeye geçilebiliyor.

BLOK LİSTE NEDİR?



Blok liste usulü seçimlerde delegeler genel başkan tarafından oluşturulan isim listesini ya tamamen kabul ediyor ya da tamamen reddediyor. Çarşaf liste usulü seçimde ise genel başkandan bağımsız ya da karşıt hareket eden isimler de yeterli oyu alması halinde PM'ye girebiliyor.

PM PLANI



Özel'in hem kendi PM listesini deldirmemek hem de seçimlerin daha hızlı sonuçlanmasını sağlamak için blok liste usulü seçim istediği belirtiliyor. 150 kişilik PM'nin 77'si milletvekili grubundan olacak.

İMAMOĞLU PANİĞİ Mİ?



Seçimlerde blok liste için harekete geçilmesi, kulisleri de hareketlendirdi. Yeni Parti kurulduğundan bu yana Özgür Özel ve ekibinin parti üzerinde tam hakimiyet sağladığı, İmamoğlu kanadının ise daha geri plana itildiği iddia ediliyor. Bu kapsamda İmamoğlu cephesi tarafından Özel'in PM listesinin delinebileceği göz önüne alınarak blok liste usulünün tercih edilmiş olabileceği öne sürülüyor.