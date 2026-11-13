Yeni Parti’de demokrasi oyunu: Rüşvet iddialarının gölgesinde kurultay günü
Son dönemde rüşvet iddiaları ve istifalarla sarsılan Yeni Parti’de yarın 1. Olağan Kurultay yapılacak. Özgür Özel ve ekibi, daha ilk kurultaydan kendi oluşturdukları tüzüğe müdahale ederek PM ve YDK seçimlerini çarşaf liste yerine blok liste usulüyle yapmak için hazırlık yürütüyor.
Kurultayın ilk günü olan yarın genel başkanlık seçimi gerçekleştirilecek. Soruşturma dosyalarına giren itiraflarda eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, eski Antalya BB Başkanı Muhittin Böcek ve Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den rüşvet aldığı öne sürülen Özgür Özel tek aday olacak.
VAATLER SÖZDE KALDI
Seçimlerde yaklaşık 1200 delege oy kullanacak. İkinci gün ise PM ve YDK seçimleri olacak. Tüzükte çarşaf liste kuralı olmasına karşın seçimlerin blok liste usulüyle yapılması için hazırlık yürütüldüğü iddia ediliyor. Kurultay üye tam sayısının en az onda biri yazılı öneride bulunursa blok listeye geçilebiliyor.
BLOK LİSTE NEDİR?
Blok liste usulü seçimlerde delegeler genel başkan tarafından oluşturulan isim listesini ya tamamen kabul ediyor ya da tamamen reddediyor. Çarşaf liste usulü seçimde ise genel başkandan bağımsız ya da karşıt hareket eden isimler de yeterli oyu alması halinde PM'ye girebiliyor.
PM PLANI
Özel'in hem kendi PM listesini deldirmemek hem de seçimlerin daha hızlı sonuçlanmasını sağlamak için blok liste usulü seçim istediği belirtiliyor. 150 kişilik PM'nin 77'si milletvekili grubundan olacak.
İMAMOĞLU PANİĞİ Mİ?
Seçimlerde blok liste için harekete geçilmesi, kulisleri de hareketlendirdi. Yeni Parti kurulduğundan bu yana Özgür Özel ve ekibinin parti üzerinde tam hakimiyet sağladığı, İmamoğlu kanadının ise daha geri plana itildiği iddia ediliyor. Bu kapsamda İmamoğlu cephesi tarafından Özel'in PM listesinin delinebileceği göz önüne alınarak blok liste usulünün tercih edilmiş olabileceği öne sürülüyor.
GÖZLER 'ŞÜPHELİ' KURMAYLARDA
İBB ve Aziz İhsan Aktaş iddianamelerinde adı yolsuzluk ve rüşvet iddialarına karışan Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özer, Veli Ağbaba ve Özgür Karabat gibi önemli kurmayların yeni PM'de yer alıp almayacağı da dikkatle takip edilecek.
VAHİM İDDİALAR
Burhanettin Bulut ile Özgür Karabat, Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde rüşvet almakla suçlanmış, bu kapsamda Burhanettin Bulut'a 1 milyon dolar, Özgür Karabat'a ise 5 milyon lira rüşvet verildiği iddia edilmişti. İmamoğlu'na yakın Turan Taşkın Özer de İBB yolsuzluk davasının şüpheli isimleri arasında yer alıyor. Ağbaba ise belediye başkan adaylığı karşılığı partililerden rüşvet alma, delege borsası kurma, birçok ilde adrese teslim ihalelerin organizasyonu ve torpilli atamalar gibi sayısız suçlamanın hedefinde yer alıyor.