AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e sert tepki: Mizansen kurultay!

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayında konuşan Özgür Özel'e sosyal medyadan yaptığı açıklamasında tepki gösterdi

Yeni Parti'nin "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla düzenlediği 1. Olağan Kurultayını "Mizansen Kurultay" olarak tanımlayan İnan şu ifadeleri kullandı:

"4-5 Kasım 2023'te yapılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayından önce rüşvet dağıttığı iddiasıyla partisinden atılan Özgür Özel, bugün milletimizin karşısına sonuçları hüküm doğurmayan mizansen bir kurultayla çıkmıştır."

AVRUPA SOSYALİSTLER PARTİSİ DEĞİL, ANADOLU'NUN YÜKSEK FERASETİ BELİRLER!

Programın Avrupa Sosyalistler Partisi'nin görüntülü mesajıyla başlamasını eleştiren İnan, bunun karşılığını Anadolu'nun yüksek ferasetinin belirleyeceğini söyledi:

"Avrupa Sosyalistler Partisi'nin mesajının okunmasıyla başlayan bu kurultayın siyasi karşılığını, önümüzdeki seçimlerde Anadolu'nun yüksek feraseti belirleyecektir."

KURULTAYDA BİRİLERİNİ UNUTTUN, MUSTAFA SARIGÜL'Ü, ÖZKAN YALIM'I, MUHİTTİN BÖCEK'İ.

Tutuklu Belediye Başkanlarının kurultayda anılmasına sert tepki gösteren inan Özgür Özel'e "Birilerini unutmuşsun" diyerek seslendi:

"Silivri'nin zincirlerine mahkum siyaset yapmak zorunda kalan, İstanbul'da kurulan talan ve yolsuzluk düzeninin vesayetinden kurtulamayan Özgür Özel'in milletimizin temiz iradesinde karşılığı yoktur.

Sen hırsızlara, rüşvetçilere siyasi kalkan olmaya, onların karşısında emir eri gibi hazır beklemeye devam edebilirsin.

Ama...

Birilerini unutmuşsun...

Rüşvetini Vakko atkılara sarıp aldığın, viski şişeleriyle aldığın Mustafa Sarıgül'ün mesajını okutmayı unutmuşsun.

Rüşvetini VIP arabanın arka koltuğuna bıraktırdığın Özkan Yalım'ın mesajını okutmayı unutmuşsun.

Rüşvetini benzinlikte aldığın Muhittin Böcek'in mesajını okutmayı unutmuşsun.

İhmal etme, bunlar senin için önemli kişiler."