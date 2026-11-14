Akıncı ve Bayraktar TB2 kara yoluna inip kalktı
BAYRAKTAR AKINCI ve TB2 SİHA'lar, pistlerin kullanılamayacağı acil durum senaryolarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Manisa-Balıkesir Karayolu'na başarıyla iniş ve kalkış yaptı. 12 Kasım'da icra edilen tatbikat kapsamında farklı üslerden havalanan üç milli hava aracı aynı noktada buluştu. Keşan'dan havalanan bir TB2, Çorlu'dan havalanan bir AKINCI ve İzmir'den havalanan bir başka TB2, Manisa-Balıkesir Karayolu'na başarıyla iniş ve kalkış gerçekleştirdi. Acil müdahale senaryoları çerçevesinde oluşturulan operasyonel konsept, Baykar'ın geliştirdiği tüm insansız hava araçlarını kapsayacak şekilde genişletiliyor.
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