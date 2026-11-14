Bakan Gürlek duyurdu! Faili meçhul 3 cinayet daha aydınlatıldı: DNA ve HTS kayıtları katilleri ele verdi!

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre; faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bursa ve Bitlis'te yıllardır çözülemeyen 3 cinayet dosyasının yeniden açıldığını duyurdu. Bakanlık bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerinin iş birliğiyle yürütülen çalışmalarda gelişen teknolojik imkânlardan yararlanıldı. DNA analizleri, kriminal inceleme raporları, HTS ve baz istasyonu kayıtları ile tanık ifadeleri yeniden değerlendirildi.

16 YILLIK CİNAYETTE 1 TUTUKLAMA

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2010 yılında kaybolduktan sonra ormanlık alanda av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulunan Mehmet Arıcan'ın dosyası yeniden mercek altına alındı. HTS kayıtları, mali incelemeler ve yeni tanık beyanları doğrultusunda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı.

20 YILLIK DOSYADA 2 TUTUKLAMA

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2006 yılında başından ateşli silahla vurulmuş hâlde yol kenarında bulunan kimliği belirsiz kadının cinayeti de yeniden soruşturuldu. DNA örnekleri, HTS kayıtları ve tanık beyanlarının incelenmesinin ardından 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Yurt dışındaki firari şüpheli için yakalama ve kırmızı bülten işlemlerinin sürdüğü, kadının kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

YANMIŞ KEMİKLERDEN CİNAYETİ ÇÖZDÜLER

Bursa'nın Kestel ilçesinde 2012 yılında kaybolan Mehmet Şahinoğlu'nun öldürülmesine ilişkin dosyada da önemli gelişme yaşandı. 2015 yılında bulunan yanmış insan kemiklerine ilişkin adli tıp incelemeleri, diş kayıtları, iletişim verileri ve tanık ifadeleri yeniden değerlendirildi. Elde edilen bulgular üzerine 12 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 11'i gözaltına alınırken, firari 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

83 CİNAYET FAİLİ MEÇHUL OLMAKTAN ÇIKARILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hiçbir cinayetin zamanla unutulmasına ve üzerinin örtülmesine izin vermeyeceklerini vurguladı. Bakan Gürlek, bugüne kadar 76 dosyada 83 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını belirterek, geçmişte işlenen cinayetlerin aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Haber Girişi Buse Sever - Editör