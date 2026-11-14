Bakan Kurum, Kanadalı mevkidaşı Dabrusin ile görüştü

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da devam eden COP31 Zirvesi'nde diplomatik görüşmelerine de devam ediyor. COP31 Başkanı Kurum, Kanada Çevre, İklim Değişikliği ve Tabiat Bakanı Julie Dabrusin ile bir araya geldi.

'35'E 35 KÜRESEL ELEKTRİFİKASYON HEDEFİ' KONUŞULDU

Görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yapan COP31 Başkanı Kurum, "Kanada Çevre, İklim Değişikliği ve Tabiat Bakanı Sayın Julie Dabrusin ile bir araya geldik. Enerji dönüşümünü hızlandıracak elektrifikasyon adımlarını COP31 Eylem Gündemimizin temel öncelikleri arasında görüyoruz. Kanada'nın şebeke kapasitesini 2050'ye kadar iki katına çıkarma hedefinin, 35'e 35 küresel elektrifikasyon hedefimize güçlü katkı sunacağına inanıyoruz. Antalya'da geliştirdiğimiz diyaloğu, temiz enerji ve elektrifikasyon alanlarında somut iş birliklerine dönüştürmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör