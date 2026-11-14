Başkan Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de: Deprem bölgesindeki akademisyenlere geliştirme ödeneği desteği artırıldı!

Örnek brüt hesaplamalara göre dört yıl ve üzeri kıdeme sahip profesörlerin aylık geliştirme ödeneği 5 bin 243 liradan 26 bin 217 liraya, dört yıldan az kıdemli profesörlerin ödeneği ise 4 bin 550 liradan 22 bin 750 liraya çıkacak.

Yükseköğretim Kurulu tarafından deprem bölgesindeki üniversitelerde öğretim elemanı istihdamını teşvik etmek amacıyla hazırlanan düzenleme, 1 Ekim 2026 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Kararla, söz konusu illerdeki akademik personelin mali imkânlarının iyileştirilmesi ve üniversitelerin insan kaynağının desteklenmesi amaçlanıyor.

Doçentlerin aylık brüt geliştirme ödeneği 4 bin 235 liradan 21 bin 175 liraya, doktor öğretim üyelerinin ödeneği 3 bin 479 liradan 17 bin 394 liraya yükselecek. Dördüncü derece öğretim görevlilerinin ödeneği 1803 liradan 9 bin 16 liraya, altıncı derece araştırma görevlilerinin ödeneği ise 2 bin 307 liradan 11 bin 533 liraya ulaşacak.

Kahramanmaraş'ın merkez ilçelerinde ise yüzde 140 olan oran yüzde 200'e yükseltildi. Buna göre dört yıl ve üzeri kıdeme sahip profesörlerin aylık brüt geliştirme ödeneği 18 bin 352 liradan 26 bin 217 liraya, dört yıldan az kıdemli profesörlerin ödeneği 15 bin 925 liradan 22 bin 750 liraya çıkacak.

Doçentlerin ödeneği 14 bin 822 liradan 21 bin 175 liraya, doktor öğretim üyelerinin ödeneği ise 11 bin 282 liradan 17 bin 394 liraya yükselecek. Dördüncü derece öğretim görevlilerinin aylık brüt geliştirme ödeneği 6 bin 311 liradan 9 bin 16 liraya, altıncı derece araştırma görevlilerinin ödeneği de 8 bin 73 liradan 11 bin 533 liraya ulaşacak.

Düzenleme kapsamında Malatya'da görev yapan öğretim elemanları da yüzde 200 geliştirme ödeneği uygulamasından yararlanacak. Kararla mevcut daha yüksek oranlar da korunacak.