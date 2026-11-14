Bilal Erdoğan, Beyrut'ta Lübnan Başbakanı Selam ile görüştü

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, başkent Beyrut'ta İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Selim Argun'u kabul etti.

Bilal Erdoğan, Beyrut’ta Lübnan Başbakanı Selam ile görüştü
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İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan ve YEE Başkanı Argun, Lübnan'daki temaslarının son gününde Başbakan Selam ile görüştü. Görüşmede Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem de yer aldı.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre görüşmede Erdoğan, Lübnan ziyaretinin amaçları ve ülkenin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği temaslar hakkında Başbakan Selam'a bilgi verdi. Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Görüşmede eğitim, kültür ve akademi alanlarında işbirliğini geliştirme yolları ile Lübnan ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Selam, Türkiye'nin Lübnan'a sağladığı yardımlar dolayısıyla teşekkür etti.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
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