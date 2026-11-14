Bilal Erdoğan, Lübnan’da Türkmen köylerini ziyaret etti

Lübnan'daki temaslarının son gününde Bilal Erdoğan ve beraberindeki Türk heyeti, sabah saatlerinde Akkar bölgesindeki Halba beldesinde Akkar Müftüsü Muhammed Bekkar Zekeriyya ile bir araya geldi.

Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra Lübnan Türkmenlerinin yaşadığı Kavaşra ve Aydamun köylerine geçti.

Kavaşra'da Türk heyeti, ellerinde Türk bayrakları ve güller taşıyan Türkmenler tarafından coşkuyla karşılandı. Heyet için düzenlenen özel karşılama töreninde havai fişekler atıldı.

Erdoğan'ın bölge ziyaretine Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Selim Argun, TİKA Beyrut Koordinatörü Salih Burak Yurdakul ve TİKA Beyrut Koordinatör Yardımcısı Serap Nayir ve Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal da eşlik etti.

Kavaşra Belediye Başkanı Muhammed Abdullah ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, Lübnan'ın ve halkının geleceğinin daha aydınlık olmasını temenni ederek yeni hükümetle ülkedeki şartların iyileşmesini umduğunu söyledi.

Erdoğan, "Buradaki, ülkemizi ve Cumhurbaşkanımızı seven insanlara kendimizi çok yakın hissediyoruz. Onların bu sevgisine karşılık vermek istiyoruz. Biz de onları seviyoruz." dedi.

Türkiye'den belde halkına ulaştırılan insani yardımlara da değinen Erdoğan, "Türkiye'den gelen sevgiyle buradayız. Bu yardım, Türkiye'den Kavaşra'daki kardeşlerimize, günlük yaşamlarında onlara biraz olsun destek olmak için geliyor." diye konuştu.

Eğitim konusunda şu an birçok öğrencinin "Türkiye Bursları"na başvurup Türkiye'de eğitim görebildiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye, buradaki (Lübnan'daki Türkmen bölgeleri) çocukların Türkçe öğrenmeye devam etmelerine ve ana dillerini unutmamalarına yardımcı oluyor. Bunun dışında inşallah gelecekte daha fazla eğitim imkanı sunabiliriz. Belki Maarif Vakfı Trablusşam'a gelir. Kim bilir, inşallah. Çok teşekkür ederim."

Öte yandan Sadakataşı Derneği, Kavaşra Belediyesine 4 tır insani yardım malzemesi teslim etti. Yardım kolilerinde gıda, hijyen, giyim ve ısınma malzemeleri yer aldı.

TÜRKMENLER BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Kavaşra Türkmenlerinden Nimet Abbas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerine yapılan ziyaretten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Abbas, "Lübnan bizim kanımız, Türkiye bizim kanımız. Bu ziyaretten dolayı çok onurlu ve mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kavaşralı Hüsameddin de Türkiye'nin desteklerine dikkati çekerek, "Bu ziyaretten dolayı hislerimi anlatamıyorum. (Sevinçten) Kalbim patlıyor." diye konuştu.

Karşılamaya gelen çocuklardan Lin de, "Sayın Bilal Erdoğan köyümüze hoş geldiniz. Sizi aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz." diyerek sevincini dile getirdi.

Erdoğan ve beraberindeki Türk heyeti, Kavaşra'nın ardından Aydamun köyüne geçti. Burada da coşkuyla karşılanan Erdoğan, daha sonra belediye binasında Türkmenlerle bir araya geldi.

Burada konuşan Bilal Erdoğan, "Bugün sizlere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve muhabbetlerini getirmek için buradayım." dedi.

Türkiye'nin çevresinde barış, istikrar ve huzurun teminatı olmak için çalıştığını belirten Erdoğan, "Suriye'deki gelişmeler bizi yeniden müreffeh ve güçlü bir Suriye için umutlandırıyor. İnşallah bu gelişmeler, Lübnan'ın yeniden müreffeh ve aydınlık yarınları için de bizleri umutlandırıyor." diye konuştu.

Lübnan ekonomisinin büyümesini temenni eden Erdoğan, Türkiye'nin Lübnan'ın ve Lübnanlıların yanında olduğunu vurguladı.

Lübnan'ın kuzeyindeki Kılayat Havalimanı'nın yakın zamanda açılacağını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu havalimanı açılınca Türkiye'ye gidip gelmek daha da kolaylaşacak. Hava yolu bağlantısının ardından inşallah kara ve demir yolu bağlantıları da gelecek. Deniz yolu da güçlenecek. Böylece Türkiye'ye çok daha yakın olduğunuzu hissedeceksiniz."

Türk halkının Lübnan'daki Türkmen beldelerini ziyaret etmesi gerektiğini dile getiren Erdoğan, "Buranın ne kadar güzel, buradaki insanların ne kadar iyi kalpli olduğunu gelip gördüm. İnşallah Türkiye'ye sesleniyorum: Siz de gelin, bu güzel beldeyi, bu güzel toprakları, bu güzel insanları görün." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör