Cumhurbaşkanı Kararı ile kuruldu: Üniversite Hastaneleri Koordinasyon Komitesi!

Ayrıca devlet yükseköğretim kurumlarında görevli rektörler arasından bir rektör ile üniversite hastanelerinin başhekimleri arasından bir temsilci Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilecek.

Komitede, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunun temsilcileri bulunacak.

14 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 11971 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kuruluşuna ilişkin usul ve esasları belirlenen Komiteye Yükseköğretim Kurulu Başkanı başkanlık edecek. Toplam 9 üyeden oluşacak Komitede, kamu kurumlarının temsilcilerinin yanı sıra üniversitelerden seçilecek temsilciler de görev alacak.

Yükseköğretim Kurulu Başkanının önerisiyle hayata geçirilen yeni koordinasyon yapısının, üniversitelerin sağlık alanındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına önemli katkı sağlaması hedefleniyor. Üniversite hastanelerinin ihtiyaçları ve bu alanlardaki çözüm önerileri, Komitede temsil edilen ilgili kamu kurumları ve üniversitelerin ortak değerlendirmeleriyle ele alınacak.

MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE HİZMET KALİTESİ ÖN PLANDA OLACAK

Komite, üniversite hastanelerinin mali durumlarını ve döner sermaye gelir-giderlerini izleyecek. Mali sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi için gerekli çalışmalar, ilgili kurumların koordinasyonu ve ortak değerlendirmeleriyle ele alınacak. Sağlık ve eğitim hizmetlerinin kalitesinin, verimliliğinin ve hizmet standartlarının geliştirilmesine yönelik çözüm önerileri değerlendirilecek.

EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM DESTEKLENECEK

Üniversite hastanelerinin eğitim ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi, personel ve kadro ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, idari süreçlerin iyileştirilmesi de Komitenin çalışma alanları arasında yer alacak. Bu konulardaki ihtiyaç ve öneriler, Komite üyesi ilgili kurumların ortak değerlendirmeleriyle ele alınacak.

Ayrıca yapay zeka ve dijital dönüşüm uygulamalarının geliştirilmesi teşvik edilecek.

"İHTİYAÇLARI PAYDAŞ KURUMLARLA BİRLİKTE GİDERECEĞİZ"

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yeni koordinasyon yapısına ilişkin değerlendirmesinde, "Üniversite hastanelerimizin ihtiyaçlarını paydaş kurumlarımızla birlikte gidereceğiz." dedi.

Özvar, hedeflerini ise "Üniversite hastanelerimizi mali açıdan sürdürülebilir, bilimsel açıdan güçlü ve sağlık hizmetlerinde daha etkin bir yapıya kavuşturmak." sözleriyle ifade etti.

Komitenin ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarının ilk haftasında toplanması öngörülüyor. Bu takvim doğrultusunda ilk toplantının ocak ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.

Komite, faaliyetlerine ilişkin altışar aylık izleme raporlarını aralık ve haziran aylarında, yıllık ilerleme raporlarını ise izleyen yılın nisan ayı sonuna kadar ilgili kurumlara sunacak.