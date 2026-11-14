FETÖ’nün güncel yapılanmasına eş zamanlı operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel kadın eğitim yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün güncel kadın eğitim yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 32 şüpheli belirlendi.

29 GÖZALTI VAR

Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 13 Kasım 2026 günü saat 06.30'da İzmir merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İzmir'in yanı sıra Manisa, Gaziantep, Şanlıurfa, Kocaeli, Afyonkarahisar, Bursa, Denizli, Isparta, Konya, Ankara, Yozgat, Antalya ve Aydın'da düzenlenen operasyonlarda 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 3 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



KARANLIK PARA AĞININ FİNANSÖRLERİ GÖZALTINDA

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden daha önce işlem görmüş veya haklarında herhangi bir işlem yapılmamış örgüt mensuplarına finansal destek sağladıkları ve örgüt adına güncel faaliyetler yürüttükleri belirlenen 6 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik dün düzenlenen operasyonda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Nazrin MALİKOVA/ SABAH

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