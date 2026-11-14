Geri dönüşüm alt yapısına üç yeni tesis

İzmir Büyükşehir Belediyesi, atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması ve geri dönüşüm altyapısının güçlendirilmesi amacıyla üç yeni tesis yatırımını hayata geçiriyor. Belediye iştiraki İZDOĞA tarafından yürütülen yatırımlar kapsamında Menemen Seyrek'te bir toplama ayırma tesisi ile bir atıktan türetilmiş yakıt tesisi, Bornova'da ise bir atıktan türetilmiş yakıt tesisi kurulması için ilk adımlar atıldı.

İLERİ TEKNOLOJİ KULLANILACAK

Tesislerin faaliyete geçmesiyle İzmir'in hem ambalaj atıklarını ayrıştırma hem de geri dönüşüme uygun olmayan atıkları alternatif yakıta dönüştürme kapasitesi artırılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürdüğü "Dönüşüme Evde Başla" projesiyle hanelerden toplanan ambalaj atığı miktarı artıyor. Bu ihtiyaca yanıt vermek üzere Menemen Seyrek'te kurulan toplama ve ayırma tesisinin zemin etüdü çalışmaları tamamlandı. Tesiste kullanılacak yapay zekâ ve optik sensörlerle donatılmış ileri teknoloji ayrıştırma makinelerinin üretimine de başlandı. Yapay zekâ, optik sensörler ve yerli yazılım destekli otomasyon sistemlerinin kullanılacağı tesiste ambalaj atıkları tanınarak türlerine göre sınıflandırılacak ve ayrıştırılacak. Malzeme akışının analiz edilmesiyle süreç daha verimli yönetilecek, geri dönüşüm sektörünün yeniden işleyebileceği nitelikteki atıklar ekonomiye kazandırılacak. Tesis, yaklaşık 60 bin hanede bir günde oluşan ambalaj atığı miktarına eşdeğer atığı günlük olarak işleyebilecek kapasitede olacak. Menemen Seyrek ve Bornova'da kurulacak iki atıktan türetilmiş yakıt tesisinde, geri dönüşüme uygun olmayan ancak yakıt olarak değerlendirilebilecek atıklar işlenecek. Bu atıklar, sanayide alternatif yakıt olarak kullanılabilecek hale getirilecek. Mobilya kaynaklı ahşap atıkların değerlendirilmesine yönelik makine ve ekipmanların da önümüzdeki günlerde İzmir'e getirilmesi bekleniyor..

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör