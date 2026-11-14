Mahiroğlu dosyasında 5 şüpheliye tutuklama
Halk TV'nin firari patronu Cafer Mahiroğlu'na yönelik "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüpheli Cafer Mahiroğlu hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturmada ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanı Haluk Harun Tuzsuzoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığında kontrolör Mehmet Meral ile Doruk Bulut ve İbrahim Tuncol tutuklandı. Mahkeme, Filiz Bulut, İbrahim Seyfittinoğlu ve Murat Topuz hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
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