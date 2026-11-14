O fabrikada cep telefonu yasağı!

İzmir'de 19 işçinin yaşamını yitirdiği HABAŞ Demir Çelik Fabrikasında gerginlik sürerken, dün de de telefon krizi çıktı. 30 milyon Euroluk lüks otomobil koleksiyonu bulunan patron Mehmet Rüştü Başaran, işçilerin içeriden görüntü almalarını engellemek için cep telefonu yasağı başlattı.

Dün sabah fabrikada mesaiye başlamak üzere gelen işçilere yapılan anonsta, Mehmet Rüştü Başaran'ın talimatıyla cep telefonlarıyla içeriye alınmayacakları bildirildi. İşçiler, kendilerini içeriye almayan güvenlik görevlileriyle tartışırken, Türk Metal Sendikasının 2 yetkilisi, işçileri telefonlarını bırakıp içeri girmeleri için ikna etmeye çalıştı.

Ancak işçiler sendika yetkililerine tepki gösterdi. Bir süre sonra ise 2 sendika yetkilisi, meydanda arkadaşları adına konuşan bir işçiye fiziki müdahalede bulunarak, tüm işçilerin içeri girmesini istedi. Bu duruma sinirlenen işçiler, sendika temsilcilerini darp etti. Ardından TOMA ile birlikte fabrika önüne gelen jandarma, bazı işçileri gözaltına aldı.

SU MOLASI ÖLÜMDEN KURTARDI

Öte yandan fabrikada 22 yıldır kaynak işçisi olarak çalışan, patlama sırasında düşmeye bağlı yaralanan 2 çocuk babası Muharrem Yiri (53), tedavisinin ardından taburcu edildi. Yiri, "Patlama anında su molası için dışarı çıkmıytım. Suyu içerken patlama oldu, sonrasını hatırlayamıyorum. Ölenler arasında yıllarca aynı ekmeği paylaştığım arkadaşım Serkan Kurt da var" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör