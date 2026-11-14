Sıfır Atık hareketi küresel ittifaka dönüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın Antalya'daki COP31 maratonu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderleri ile karşılaması ile başladı. Emine Erdoğan karşılama sonrası liderler ve eşleriyle yakından ilgilenip sohbet etti. Emine Erdoğan, 11 Kasım'da "Küresel Sıfır Atık İttifakı Lider Eşleri Yüksek Düzeyli Toplantısı"na ev sahipliği yaptı. Toplantının açılışında konuşan Emine Erdoğan, asıl meselenin, ne yapılacağını bilmemek değil, bilinenleri hayata geçirecek iradeyi ortaya koymak olduğunu vurguladı. Emine Erdoğan, lider eşlerine "9 yıl önce başlattığımız Sıfır Atık Hareketi, bu anlayışın somut bir örneğidir" diye seslendi.

Emine Erdoğan, COP31 Başkanlığı, Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) ve BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu tarafından COP31 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen "Sıfır Atık, Döngüsellik ve Metan- Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı"na da katıldı. Toplantıdaki konuşmasında, katı belediye atıklarının 2050'ye kadar 2 katına çıkarak yaklaşık 4 milyar tona ulaşmasının beklendiğini belirten Emine Erdoğan, "Yönetilmesi neredeyse imkansız bu atık yükünü yalnızca bir çevre krizi olarak değerlendirirsek konuyu eksik ele almış oluruz. Bu, aslında bir zihniyet krizidir. Aynı anda bir kültür ve medeniyet krizidir" dedi. Sıfır Atık Hareketi'ni konuşmanın, hayatı konuşmak anlamına geldiğini belirtti.

Emine Erdoğan, COP31 maratonunu devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini sıfır atık tasarımlı sofrada ağırladı. Yemeğe, KKTC Cumhurbaşkanı'nın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Moritanya Cumhurbaşkanı'nın eşi Mariem Dah, Palau Cumhurbaşkanı'nın eşi Valerie Whipps, Bangladeş Başbakanı'nın eşi Zubaida Rahman, Burundi Hükümet Başkanı'nın eşi Francine Ntakarutimana, Esvatini Başbakanı'nın eşi Philile Dlamini, Solomon Adaları Başbakanı'nın eşi Veronica Ruala Waletofea, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı'nın eşi Mirela Becirovic, Maldivler Devlet Başkanı'nın eşi Sajidha Mohamed, Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Başbakanı'nın eşi Amina El-Dilawi ve kızı Estabrak Abdulhamid Al Dibeybe, Dünya Bankası Başkanı'nın eşi Ritu Banga, Malezya Pahang Eyaleti Sultanı'nın eşi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın kızı Leyla Aliyeva ve gelini Alyona Aliyeva, Pakistan Başbakanı'nın gelinleri Zainab Suleman ve Rabiya Akram Khan, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ile bakan eşleri katıldı.

Emine Erdoğan, COP31 kapsamında, Sıfır Atık Müzesi'nin açılışını da yaptı. Açılışta, bazı devlet ve hükümet başkanlarının eşleri de yer aldı. Emine Erdoğan ve lider eşleri, müzede sıfır atık uygulamalarını inceledi. Emine Erdoğan, COP31 kapsamında ikili görüşmeler de yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde eşlik eden Emine Erdoğan, BM Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach, Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman'ın eşi Zubaida Rahman, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu'nun eşi Sajidha Mohamed, Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Amy Pope ve BM Kalkınma Programı Başkanı Alexander De Croo ile bir araya geldi.





LİDER EŞLERİNDEN EMİNE ERDOĞAN'A ÖVGÜ: VİZYONER BİR LİDERLİK

ÖZBEKİSTAN Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva: Emine hanımefendinin liderliğinizde başlayan sıfır atık girişimi, bugün uluslararası bir harekete dönüştü. Bugün bu girişim yeni bir aşamaya geçiyor, küresel sıfır atık ittifakının kurulmasını tam olarak destekliyoruz.

DÜNYAYA İLHAM VERDİNİZ

Bangladeş Başbakanı Tarique Rahman'ın eşi Zübeyde Rahman "Emine Erdoğan'ın Sıfır atık gündemini daha da ileriye taşımadaki liderliği gerçekten dünyaya ilham verici.

BM Habitat İcra Direktörü Anacláudia Rossbach: Sıfır atık girişiminin küresel bir harekete dönüşmesinden dolayı sizi tebrik ediyorum.

BM Kalkınma Programı idarecisi Alexander De Croo: Emine Erdoğan'a sıfır atık konusunu, çevre aksiyonu konusunu gündemine getirdiği için çok teşekkür ediyoruz.

Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu'nun eşi Sajidha Mohamed: Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'yi küresel atık hareketini ilerletmedeki vizyoner liderliği için takdirle selamlıyorum. Çevresel sürdürülebilirlik bir bir varoluş meselesi.

BİZİ BİR ARAYA GETİRDİNİZ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in gelini Zeinab Suleman: Pakistan, Küresel Sıfır Atık İttifakı'nı desteklemektedir.

Mozambik Cumhurbaşkanı Daniel Chapo'nun eşi Gueta Selemane Chapo: Mozambik, Sıfır Atık Hareketi'nin sadece bir çevre gündeminden çok daha fazlası olması gerektiğine inanıyor. Çok önemli bir gündem bu. Bu hareket bir kalkınma, sosyal adalet ve ahlaki sorumluluk gündemi. O yüzden uluslararası toplumu bu son derece önemli dava etrafında bir araya getiren Sayın Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin vizyonunu, liderliğini tebrik ediyorum, takdirle selamlamak istiyorum.

Mikronezya Federal Devletleri Başkanı Wesley W. Simina'nın eşi Ancelly Simina: ele aldığımız konu her aileyi, topluluğu ve nesli etkiliyor. Sıfır atık konusu kaynaklara, çevreye ve gelecek nesillere saygıyla ilgili.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör