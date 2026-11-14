SON DAKİKA | 7 ilde dolandırıcılık operasyonu: 3 milyar 200 milyon TL'lik para trafiği! 12 şüpheli yakalandı
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı, Gaziantep merkezli 7 ilde düzenlenen 'Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik operasyonlarda 12 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
PARALARI PARAVAN ŞİRKETLER ÜSTÜNDEN AKLAMIŞLAR
Yapılan incelemelerde şüphelilerin, sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşları yüksek kazanç vaadiyle dolandırdıkları belirlendi. Şüphelilerin, suçtan elde ettikleri gelirleri ise yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında kurdukları paravan şirketler aracılığıyla akladıkları tespit edildi.
12 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Hesaplarında toplam 3 milyar 200 milyon liralık para hareketliliği belirlenen 12 şüpheli yakalanırken, suç şebekelerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.
Gaziantep merkezli 7 ilde "Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 3 Milyar 200 Milyon TL para hareketliliği tespit edilen 12 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; -Sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlarımızı yüksek kazanç vaadiyle dolandırdıkları, -Usulsüz bir şekilde elde edilen suç gelirlerini yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında kurulan paravan şirketler üzerinden akladıkları tespit edildi. Vatandaşlarımızı mağdur ederek haksız kazanç elde eden suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor, suçlulara göz açtırmıyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 14, 2026