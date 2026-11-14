SON DAKİKA | 7 ilde dolandırıcılık operasyonu: 3 milyar 200 milyon TL'lik para trafiği! 12 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

PARALARI PARAVAN ŞİRKETLER ÜSTÜNDEN AKLAMIŞLAR

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşları yüksek kazanç vaadiyle dolandırdıkları belirlendi. Şüphelilerin, suçtan elde ettikleri gelirleri ise yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında kurdukları paravan şirketler aracılığıyla akladıkları tespit edildi.