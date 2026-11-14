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  • SON DAKİKA | 7 ilde dolandırıcılık operasyonu: 3 milyar 200 milyon TL'lik para trafiği! 12 şüpheli yakalandı

SON DAKİKA | 7 ilde dolandırıcılık operasyonu: 3 milyar 200 milyon TL'lik para trafiği! 12 şüpheli yakalandı

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı, Gaziantep merkezli 7 ilde düzenlenen 'Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik operasyonlarda 12 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

SON DAKİKA | 7 ilde dolandırıcılık operasyonu: 3 milyar 200 milyon TL’lik para trafiği! 12 şüpheli yakalandı
UMAY SENA SÜMER
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Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

SON DAKİKA | 7 ilde dolandırıcılık operasyonu: 3 milyar 200 milyon TL'lik para trafiği! 12 şüpheli yakalandı

PARALARI PARAVAN ŞİRKETLER ÜSTÜNDEN AKLAMIŞLAR

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşları yüksek kazanç vaadiyle dolandırdıkları belirlendi. Şüphelilerin, suçtan elde ettikleri gelirleri ise yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında kurdukları paravan şirketler aracılığıyla akladıkları tespit edildi.

SON DAKİKA | 7 ilde dolandırıcılık operasyonu: 3 milyar 200 milyon TL'lik para trafiği! 12 şüpheli yakalandı

12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hesaplarında toplam 3 milyar 200 milyon liralık para hareketliliği belirlenen 12 şüpheli yakalanırken, suç şebekelerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#GAZİANTEP #İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

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