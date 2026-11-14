SON DAKİKA... Başkan Erdoğan’dan şehit askerlerin ailelerine taziyelerini iletti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Kasım'da Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kara Pilot Binbaşı Çimen, Kara Pilot Binbaşı Pınar, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Zehir ve Astsubay Kıdemli Çavuş Önder'in ailelerine başsağlığı mesajı göndererek taziye dileklerini iletti.

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