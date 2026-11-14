SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu: 7 ilde dev dolandırıcılık operasyonu! 12 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gaziantep merkezli 7 ilde düzenlenen 'Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Gaziantep merkezli 7 ilde "Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 3 Milyar 200 Milyon TL para hareketliliği tespit edilen 12 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; -Sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlarımızı yüksek kazanç vaadiyle dolandırdıkları, -Usulsüz bir şekilde elde edilen suç gelirlerini yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında kurulan paravan şirketler üzerinden akladıkları tespit edildi. Vatandaşlarımızı mağdur ederek haksız kazanç elde eden suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor, suçlulara göz açtırmıyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör