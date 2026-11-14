SON DAKİKA… Katar basınından çarpıcı analiz! Türkiye Katar arasında imzalanan anlaşmalarda askeri işbirliği vurgusu: Yeni bir dönüm noktası

ANALİZLERDE ZAMANLAMAYA DİKKAT ÇEKİLDİ

Katar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Abdullah Al Uteybi, anlaşmanın zamanlamasına dikkati çekerek, bölgedeki askeri gerilimin yeniden tırmanma ihtimalinin ülkeleri savunma kapasitelerini güçlendirmeye yönelttiğini ifade etti.

Orta Doğu uzmanı Mahcub Züveyri ise anlaşmanın Doha ile Ankara arasındaki yüksek düzeydeki karşılıklı güveni yansıttığını belirterek, ortak savunma sanayisi üretiminin ilişkilerde daha ileri bir aşamaya geçildiğini gösterdiğini kaydetti. Al Jazeera'nın analizinde ayrıca Türkiye'nin askeri ve teknolojik kapasitesi ile Katar'ın ekonomik ve diplomatik imkanlarının birbirini tamamladığı değerlendirmesine yer verildi.

Katar'ın Arapça yayımlanan gazetelerinden El Şark gazetesi ise "Katar-Türkiye Yüksek Stratejik Komitesi: İki ülke arasındaki ortaklık ve koordinasyon sürecinde yeni bir dönüm noktası" başlıklı geniş haberinde, ikili ilişkilerin son yıllarda ulaştığı seviyeyi ele aldı.