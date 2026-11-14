SON DAKİKA… Katar basınından çarpıcı analiz! Türkiye Katar arasında imzalanan anlaşmalarda askeri işbirliği vurgusu: Yeni bir dönüm noktası
SON DAKİKA… Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin başkanlığında İstanbul’da düzenlenen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 12. Toplantısı kapsamında kritik imzalar atıldı. Katar basını, ortak savunma anlaşmasına vurgu yaparken askeri işbirliğinin geliştirilmesi ve bölgesel güvenliğe katkı sağlayacak yeni adımlar atıldığını kaleme aldı. İşte detaylar…
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin başkanlığında İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 12. Toplantısı kapsamında imzalanan anlaşmalar, Katar basınında geniş yer buldu.
GÜNDEM ASKERİ İŞBİRLİĞİ VE BÖLGESEL GÜVENLİĞE KATKI
Katar'ın yerel gazeteleri El Şark ve The Peninsula ile Katar merkezli uluslararası yayın kuruluşu Al Jazeera iki ülke arasında imzalanan anlaşmaları okuyucularına aktardı. Haberlerde özellikle ortak savunma anlaşması, askeri işbirliğinin geliştirilmesi ve bölgesel güvenliğe katkı sağlayacak yeni adımlar öne çıkarıldı.
Katar'ın İngilizce yayın yapan gazetelerinden The Peninsula, "Katar Emiri ve Türkiye Cumhurbaşkanı ortak savunma anlaşması imzaladı" başlıklı haberinde, iki liderin İstanbul'daki bir araya geldiğini aktardı.
Gazete, askeri işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan savunma anlaşmasının yanı sıra tüketicinin korunması, piyasa denetimi, eğitim, barışın tesisi, uzlaşı ve anlaşmazlıkların çözümü alanlarında da işbirliği belgelerinin imzalandığını belirtti.
The Peninsula ayrıca komitenin 12. toplantısına ilişkin ortak bildiriyi yayımlayarak, iki ülkenin herhangi bir dış silahlı saldırı karşısında ortak tutum sergileme ve bölgesel güvenliği güçlendirme yönündeki iradesine dikkati çekti.
ASKERİ CAYDIRICILIK VURGUSU
Katar merkezli Al Jazeera televizyonu ve internet sitesi ise, Türkiye ile Katar arasında imzalanan ortak savunma anlaşmasını bölgesel güvenlik dengeleri açısından değerlendirdi.
Al Jazeera'nın "Katar ile Türkiye arasındaki ortak savunma anlaşması bölgedeki güç dengelerini değiştirir mi?" başlıklı analizinde, anlaşmanın ABD ile İran arasındaki savaşın etkilerinin sürdüğü bir dönemde imzalandığına işaret edildi.
Analizde, Orta Doğu ülkelerinin savunma alanında yeni ortaklıklara yöneldiği, askeri caydırıcılıklarını artırmaya ve dış güçlere bağımlılıklarını azaltmaya çalıştığı belirtildi.