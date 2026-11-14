SON DAKİKA… Türkiye şehitlerini uğurluyor! Malatya’daki helikopter kazasında şehit düşen kahramanlar için askeri tören

SON DAKİKA… Malatya 'nın Yeşilyurt ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan kahramanlar, dün sabah Ankara'ya gönderildi. Bugün Ankara'da düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderilerek toprağa verilecek olan şehitlerden babası da emekli albay olan Binbaşı Erdem Çimen 2, Orhun Pınar bir çocuk babasıydı. Astsubay Serkan Önder'den geriye ise 9 aylık kızı kaldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Astsubay Hüseyin Zehir'in öğretmen eşi, şehadet haberini ailesini ziyarete gittiği Tekirdağ'da öğrendi. Kaza kırım ekiplerinin çalışmaları sürerken adli soruşturmayı bir başsavcı vekili ve 2 savcı yürütüyor.

KAHRAMANLARIMIZIN CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Şehitlerden Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen (41), evli ve 2 çocuk babasıydı. Çimen'in şehadet haberinin ulaşmasının ardından İzmir'in Gaziemir ilçesindeki evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin babası Turan Çimen'in de emekli albay olduğu ve İzmir'in Narlıdere ilçesinde yaşadığı öğrenildi. Şehit Çimen, İkindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kadifekale Hava Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Uçak Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'den geriye de 9 aylık kızı Gökçe kaldı. Eşi Öznur Önder, gözyaşlarına boğulurken şehidin Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Kahraman şehit Önder, ikindi namazı sonrası Kayseri Melikgazi'deki Seyid Burhaneddin Camii'nde toprağa verilecek.

Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar da (37) evli ve bir çocuk babasıydı. Şehadet haberi ulaşınca Ankara'nın Sincan ilçesindeki evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Evinin yakınında da taziye çadırı kuruldu. Şehit Binbaşı Pınar için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak.

Uçak Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir de ev ve 3 yaşında bir erkek çocuk babasıydı. Malatya'da öğretmen olarak görev yapan eşi Cansu Zehir ise ailesini ziyaret için Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeydi. Acı haberi de bu ziyarette aldı. Ailenin evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Hüseyin Zehir ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası memleketi Hatay'da bulunan Payas Şehitliği'nde defnedilecek.