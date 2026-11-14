SON DAKİKA | Yeni Parti’de rüşvet ve istifaların gölgesinde ilk kurultay: Özgür Özel genel başkan seçildi

Son dakika haberleri... Özgür Özel, Yeni Parti 1'inci Olağan Kurultayı'nda 1202 delegeden 1157 geçerli oyun kullanıldığı seçimde 1154 oy alarak yeniden genel başkan oldu.

GÖZLER PM VE YDK SEÇİMLERİNDE

İkinci gün ise PM ve YDK seçimleri olacak. Tüzükte çarşaf liste kuralı olmasına karşın seçimlerin blok liste usulüyle yapılması için hazırlık yürütüldüğü iddia ediliyor. Blok liste usulü seçimlerde delegeler genel başkan tarafından oluşturulan isim listesini ya tamamen kabul ediyor ya da tamamen reddediyor. Özel'in hem kendi PM listesini deldirmemek hem de seçimlerin daha hızlı sonuçlanmasını sağlamak için blok liste usulü seçim istediği belirtiliyor. 150 kişilik PM'nin 77'si milletvekili grubundan olacak.

İMAMOĞLU KANADINA OPERASYON

Seçimlerde blok liste için harekete geçilmesi, kulisleri de hareketlendirdi. Yeni Parti kurulduğundan bu yana Özgür Özel ve ekibinin parti üzerinde tam hâkimiyet sağladığı, İmamoğlu kanadının ise daha geri plana itildiği iddia ediliyor. Bu kapsamda İmamoğlu cephesi tarafından Özel'in PM listesinin delinebileceği göz önüne alınarak blok liste usulünün tercih edilmiş olabileceği öne sürülüyor. İBB ve Aziz İhsan Aktaş iddianamelerinde adı yolsuzluk ve rüşvet iddialarına karışan Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özer, Veli Ağbaba ve Özgür Karabat gibi önemli kurmayların yeni PM'de yer alıp almayacağı da dikkatle takip edilecek.

VAHİM İDDİALAR

Burhanettin Bulut ile Özgür Karabat, Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde rüşvet almakla suçlanmış, bu kapsamda Burhanettin Bulut'a 1 milyon dolar, Özgür Karabat'a ise 5 milyon lira rüşvet verildiği iddia edilmişti. İmamoğlu'na yakın Turan Taşkın Özer de İBB yolsuzluk davasının şüpheli isimleri arasında yer alıyor. Ağbaba ise belediye başkan adaylığı karşılığı partililerden rüşvet alma, delege borsası kurma, birçok ilde adrese teslim ihalelerin organizasyonu ve torpilli atamalar gibi sayısız suçlamanın hedefinde yer alıyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör