Türk dünyasının geleceği için buluştular
YURTDIŞI Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan başta olmak üzere Türk dünyasından yaklaşık 200 katılımcıyı bir araya getirdi. Programda "Türk İş Birliği ve Vizyonu ve Gençlerin Rolü", "Türkiye Mezunları Kariyer Konuşmaları" ve "Türk Dünyası Gençlik Politikaları" başlıkları ele alındı. Buluşmayla gençlerin tecrübelerini paylaşmaları, parlamentolar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve Türk dünyasının ortak geleceğine katkı sunacak iş birliklerinin geliştirilmesi, gençler arasında güçlü iletişim ağlarının kurulması hedefleniyor.
Haber Girişi