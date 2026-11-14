Türkiye-Katar savunma anlaşması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi. Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Katar arasında bugün imzalanan Karşılıklı Savunma Anlaşması'nın iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerine yeni bir boyut kazandıracağını belirtti. Erdoğan, bölgede savaşın yeniden alevlenmesini önlemek, diyalog ortamını güçlendirmek ve barışın tesisini sağlamak amacıyla Katar ile ortak çabaların sürdürüleceğini ifade etti. Türkiye ile Katar arasında ticaret, eğitim, diplomasi ve savunma alanlarını kapsayan 5 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Katar Devleti hükümeti arasındaki "Tüketicinin Korunması, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Şeyh Faisal Bin Thani Bin Faisal Al Thani tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Katar Devleti hükümeti arasında "Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması"na Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Katar Devlet Bakanı Dr. Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi imza attı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Katar Devleti Dışişleri Bakanlığı arasında "Barış, Uzlaşma ve Çatışma Çözümü Konusunda İşbirliği Mutabakat Zaptı" Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani tarafından imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti arasında "Yüksek Stratejik Komite On İkinci Toplantısı Ortak Bildirisi"ne Dışişleri Bakanı Fidan ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani imza attı. Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti arasında "Karşılıklı Savunma Anlaşması" ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani tarafından imzalandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör