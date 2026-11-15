AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıbrıs Türk davasına her zaman bağlı olacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ilanının 43'üncü yıl dönümünü kutladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıbrıs Türk davasına her zaman bağlı olacağız
DHA DHA
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 43'üncü yıl dönümü kutlu olsun. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına ve şanlı Kıbrıs Türk davasına her zaman ve zeminde bağlı olmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız tüm siyasi hayatı boyunca olduğu gibi bugün de dünyanın her yerinde KKTC'nin haklı davasını savunmaya ve anlatmaya devam etmektedir. Dr. Fazıl Küçük'ü ve KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş'ı şükran ve saygıyla anıyoruz. Haklı davanın müdafaası için şehit olan Mehmetçik'lerimizi ve Mücahit'lerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyoruz" dedi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ÖMER ÇELİK #KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

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