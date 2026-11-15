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Bakan Bak: “Çocuklarımız spor yapsın, sağlıklı nesiller ortaya çıksın”

Bakan Bak: “Çocuklarımız spor yapsın, sağlıklı nesiller ortaya çıksın”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bayburt Atlı Cirit Sahası'nın açılışında konuştu. Konuşmasında, Türk Dünyası Üniversite Spor Oyunları'nın Temmuz 2027'de Erzurum ve Bayburt'ta yapılacağını aktaran Bakan Bak, sporu etkin bir şekilde kullanmak için çaba gösterdiklerinin altını çizerek, "Bizim ricamız çocuklarınızı spor salonlarına, tesislerimize getirin. Çocuklarımız spor yapsın, sağlıklı nesiller ortaya çıksın." dedi.

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 19:38

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlık tarafından Zahit Mahallesi'nde yaptırılan Bayburt Atlı Cirit Sahası'nın açılışında, kentin geçen yıl da 4 bin kişilik çok güzel bir spor kompleksine kavuştuğunu belirtti. Çocukların spor yapmasının önemli olduğunu ifade eden Bak, "Önümüzdeki temmuz ayında Türk Dünyası Üniversite Spor Oyunları Erzurum ve Bayburt'ta yapılacak. Güzel bir organizasyon da yine burada yapılacak.

Gelenekleri yaşatacağız, üniversite sporlarını yaşatacağız. Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca yine Etnospor vasıtasıyla pek çok organizasyon yapılacak. Gençlerimizi biz de takip edeceğiz." diye konuştu. Gelenekleri geleceğe taşımak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Bak, "Güzel tesisler için teşekkür ediyorum. İnşa etmeye devam edeceğiz, yenileyeceğiz, yeni tesisler kazandıracağız. Tenis kortu inşaatı da devam ediyor. Yeni dönemde inşallah ihale edeceğiz. Güzel işler yapılıyor ülkemizde. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla en ücra köşeye kadar spor tesislerini yapacağız." ifadelerini kullandı.