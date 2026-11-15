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  • Bakan Memişoğlu, KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümünü kutladı: Kardeşliğimiz daim olsun

Bakan Memişoğlu, KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümünü kutladı: Kardeşliğimiz daim olsun

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı. Bakan Memişoğlu, "Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin bayram sevincine yürekten ortak oluyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, KKTC’nin kuruluşunun 43. yıl dönümünü kutladı: Kardeşliğimiz daim olsun
İHA İHA
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Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 43'üncü yıl dönümünü gönülden kutluyorum. Bu topraklar için mücadele eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin bayram sevincine yürekten ortak oluyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KEMAL MEMİŞOĞLU #KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

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