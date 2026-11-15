Bolivya’yla kazan-kazan dönemi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizi ziyaret eden Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz Pereira ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Bolivya ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Bolivyalı mevkidaşı Pereira'yı resmi törenle karşıladı. İki liderin birbirlerine heyetlerini takdim etmesinin ardından baş başa görüşmeye geçildi. Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de hazır bulundu. Erdoğan ve Bolivya Cumhurbaşkanı Pereira baş başa görüştü.

MADENCİLİKTE POTANSİYEL VAR

Erdoğan görüşmede Bolivya'yı Latin Amerika'da önemli bir ortak olarak gördüğümüzü, Türkiye ile Bolivya arasında savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini derinleştirmenin mühim olduğunu ifade etti. Erdoğan, gündemdeki anlaşmaların "kazan-kazan" anlayışı temelinde Türkiye ile Bolivya arasındaki ilişkilerin hukuki zeminini güçlendireceğini belirtti. Erdoğan, madencilik başta olmak üzere iş birliği potansiyeli bulunan alanlarda adımlar atmayı sürdürebileceklerini belirtti.



TÜRKİYE'YLE SAVUNMA ANLAŞMASI KATAR BASININDA: YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Başkan Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin başkanlığında İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 12. Toplantısı kapsamında imzalanan Türkiye-Katar Karşılıklı Savunma Anlaşması Katar basınında geniş yer buldu. Katar'ın gazeteleri El Şark ve The Peninsula haberlerinde savunma anlaşmasını, askeri işbirliğinin geliştirilmesi ve bölgesel güvenliğe katkı sağlayacak yeni adımlar olarak değerlendirdi. Katar merkezli Al Jazeera televizyonu ve internet sitesi ise, Türkiye ile Katar arasında imzalanan savunma anlaşmasının bölgesel güvenlik dengeleri açısından yeni bir dönüm noktası olduğuna işaret etti. AA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör