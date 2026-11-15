Dışişleri Bakanlığından Filistin Devleti’nin kuruluşunun 38. yıl dönümü için kutlama mesajı

Dışişleri Bakanlığı, NSosyal hesabından Filistin Devleti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Dost ve kardeş Filistin Devleti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü kutlu olsun! Türkiye olarak, Filistin halkının maruz kaldığı her türlü haksızlık ve zulmün karşısında durmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin kurulması vazgeçilmez gayemizdir." ifadeleri kullanıldı.