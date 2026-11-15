İklim okulu açıldı

COP31'de dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin çeşitli etkinliklere katıldı. COP31) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan Türkiye İklim Okulu açılışinda konuşan Bakan Kurum "COP31 kapsamında açtığımız bu okulun, konferans sona erdiğinde hatıralarda kalan geçici bir mekan olmasını istemiyoruz. Burada yakılan ışığın ülkemizin bütün okullarına, şehirlerine ve gönüllerine ulaşmasını arzu ediyoruz" dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de "Bir insanın mutlu olabilmesi için önce yaşanabilir bir dünya, yaşanabilir bir çevre inşa etmemiz gerekir. Bunun için de çevre bilincine sahip vatandaşlar ve çocuklar yetiştirmemiz lazım. Bunun yolu eğitimden geçiyor" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör