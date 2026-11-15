Kanla yazılan destan devletle taçlandı

Doğu Akdeniz'de Türk varlığını ortadan kaldırmak ve adayı Yunanistan'a bağlamak isteyen Enosis hayali, Kıbrıs Türklerine yıllarca kan ve gözyaşı yaşattı. Yunanistan'ın desteğini alan Rum çeteleri, 1963'te Kanlı Noel saldırılarıyla başlattıkları katliamları 1967'de Geçitkale ve Boğaziçi'nde sürdürdü. Masum sivillerin hedef alındığı saldırılarda yüzlerce Kıbrıslı Türk hayatını kaybederken binlercesi evini ve yurdunu terk etmek zorunda kaldı. Türkiye'nin 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirdiği Barış Harekâtı, bu karanlık dönemin seyrini değiştirdi. Kıbrıs Türk halkı, verdiği varoluş mücadelesini 15 Kasım 1983'te devlet ilanıyla taçlandırdı.

KANLI NOEL'DE KADIN, ÇOCUK DEMEDİLER

Kıbrıs'ta Türk varlığını ortadan kaldırmaya yönelik saldırıların en kanlı dönemlerinden biri, 21 Aralık 1963'te EOKA militanlarının başlattığı ve tarihe Kanlı Noel olarak geçen katliamlarla yaşandı. Rum çeteleri, Türk mahallelerine baskınlar düzenleyerek sivilleri hedef aldı. 24 Aralık'ta Lefkoşa'nın Kumsal bölgesinde yaşananlar ise vahşetin boyutunu gözler önüne serdi. Kıbrıs Türk Alayı'nda doktor olarak görev yapan Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi Mürüvet İlhan ile çocukları Murat, Kutsi ve Hakan, sığındıkları evin banyosunda katledildi. Anne ve üç çocuğunun cansız bedenlerinin banyo küvetinde bulunması, Kumsal Katliamı'nı Kıbrıs Türklerinin hafızasına kazıdı. Bugün Barbarlık Müzesi olarak ziyarete açık olan ev, Rum çetelerinin gerçekleştirdiği katliamların en acı tanıklarından biri olmayı sürdürüyor. 1963'te başlayan ve 1964'te de devam eden saldırılarda 364 Kıbrıslı Türk şehit oldu, 103 Türk köyü boşaltıldı.

GEÇİTKALE'DE 24 TÜRK KATLEDİLDİ

Rum-Yunan ikilisinin saldırıları 1967'de de devam etti. 15 Kasım 1967'de General Georgios Grivas komutasındaki Rum ve Yunan birlikleri, Geçitkale ve Boğaziçi Türk köylerine saldırdı. 24 Kıbrıslı Türk şehit edildi. Yıllarca süren saldırıların ardından Türkiye, Kıbrıslı Türklerin güvenliğini sağlamak ve adanın Yunanistan'a ilhak edilmesini önlemek amacıyla 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekâtı'nı başlattı. 13 Şubat 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. Kıbrıs Türk halkının kendi geleceğini belirleme iradesi, 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanıyla yeni bir döneme taşındı.

MİLLİ DAVAMIZIN VAZGEÇİLMEZ HEDEFİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 43. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli şu ifadeleri kullandı: "Kıbrıs Türk Devleti'nin yaşatılması, egemenliğinin güçlendirilmesi ve uluslararası alanda hak ettiği konuma ulaşması, milli davamızın vazgeçilmez hedefidir. Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesi dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla sürecek, Kıbrıs'ta iki ayrı halkın ve iki ayrı egemen devletin varlığı, adil ve kalıcı bir çözümün temelini teşkil edecektir"

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör