Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC’de

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 43’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa’ya gitti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC’de
DHA DHA
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Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kuvvet Komutanları ile Lefkoşa'ya gitti.

Bakan Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ı havalimanında karşıladıktan sonra 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul eden KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman'ın tebrik kabul törenine katıldı" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın bir diğer paylaşımında ise "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Lefkoşa'da düzenlenen törenlere iştirak ediyor. Bakan Yaşar Güler, Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nda gerçekleşen törene katılarak anıta çelenk sundu" denildi.

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Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
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