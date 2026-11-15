SON DAKİKA! MHP Lideri Devlet Bahçeli’den 50 maddede Terörsüz Türkiye...

50 MADDEDE TERÖRSÜZ TÜRKİYE

1- Terörsüz Türkiye, Türkiye'nin kırk yılı aşkın bir süredir karşı karşıya bulunduğu terör sorununu sona erdirme, terörün insan, toplum, ekonomi ve devlet hayatında oluşturduğu tahribatı ortadan kaldırma ve geleceği terörün gölgesinden kurtarma iradesidir. Bu yönüyle mesele yalnızca bir güvenlik başlığı değil, Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren stratejik bir devlet meselesidir.

2- Terörsüz Türkiye anlayışının temelinde Türk milletinin birlik ve bütünlüğünü koruma, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenliğini güçlendirme ve gelecek nesillere daha güvenli, huzurlu ve müreffeh bir ülke bırakma düşüncesi bulunmaktadır.

3- Bu anlayışın esasında, geçmişte yaşanan acıların unutmadan geleceği inşa etmek vardır. Şehitlerimizin hatırası, gazilerimizin fedakârlığı ve terörle mücadelede ağır bedeller ödeyen milletimizin tecrübesi, Terörsüz Türkiye hedefinin en önemli dayanaklarıdır.

4- Terörsüz Türkiye, Türkiye'nin kendi iradesiyle, kendi devlet aklıyla ve kendi milli menfaatleri doğrultusunda ortaya koyduğu bir hedef olarak ele alınmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yaklaşımında bu süreç herhangi bir dış dayatmanın, pazarlığın veya Türkiye'nin milli iradesini sınırlayacak bir düzenlemenin konusu değildir.

5- Milliyetçi Hareket Partisi bakımından mesele, Türk milletinin tamamını ortak bir gelecek fikri etrafında buluşturmak ve devletin güvenliği ile toplumsal huzuru birlikte güçlendirmektir. Bu nedenle Terörsüz Türkiye hedefi, milli birlik ve kardeşlik anlayışıyla birlikte düşünülmektedir.

6- Terörsüz Türkiye'nin siyasi zemini, 1 Ekim 2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılının açılışında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti milletvekilleriyle tokalaşmasıyla başlayan yeni siyasi atmosfer içerisinde şekillenmiştir. Bu gelişme, sonrasında ortaya konulacak siyasi iradenin ilk önemli işaretlerinden biri olmuştur.

7- 22 Ekim 2024 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin MHP Grup Toplantısı'nda yaptığı çağrı, Terörsüz Türkiye kavramının siyasi bir hedef olarak açık biçimde ortaya konulmasını sağlamıştır. Bu çağrıyla birlikte terör meselesinin yeni bir anlayışla ele alınması gerektiği vurgulanmıştır. Bu çağrı büyük bir sonunun çözümü noktasında omuzlara alınan tarihi bir sorumluluktur.

8- Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu yaklaşımın merkezinde, Türkiye'nin yeni bir çözüm sürecine değil; ortak akla, samimiyete, toplumsal mutabakata ve milli iradeye dayalı bir çözüme ihtiyaç duyduğu düşüncesi bulunmaktadır. Bu nedenle Terörsüz Türkiye, MHP tarafından geçmişteki süreçlerin tekrarı olarak değil, farklı bir siyasi ve stratejik çerçeve olarak tanımlanmaktadır.

9- Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu süreçte üstlendiği sorumluluk, MHP'nin devlet ve millet merkezli siyaset anlayışı içerisinde değerlendirilmelidir. "Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben" anlayışı, bu yaklaşımın siyasi referanslarından biri olarak ortaya konulmaktadır.

10- Milliyetçi Hareket Partisi açısından siyaset yalnızca güncel olaylara tepki vermek değil, olaylar arasındaki bağlantıları okuyabilmek, gelişmelerin Türkiye açısından doğurabileceği sonuçları öngörebilmek ve milli menfaatler doğrultusunda stratejik bir tutum geliştirebilmektir. Hadiselerin esiri olarak değil, hadiseleri çözerek ve onlara yön tayin ederek politika geliştirme kabiliyetinin bir sonucudur.

11- Terörsüz Türkiye'nin temel hedeflerinden biri, terör örgütünün silah bırakması ve örgütsel varlığını sona erdirmesidir. 27 Şubat 2025 tarihinde yapılan silah bırakma ve fesih çağrısı, bu bakımdan sürecin önemli dönüm noktalarından biri olmuştur.

12- 12 Mayıs 2025 tarihinde PKK'nın kendisini feshettiğini ve silah bırakma kararı aldığını açıklaması, Terörsüz Türkiye sürecini yeni bir aşamaya taşımıştır. Böylece siyasi çağrıdan örgütün fesih kararına uzanan süreçte yeni bir dönem başlamıştır.

13- 11 Temmuz 2025 tarihinde bir grup PKK mensubunun silah bırakma eylemi gerçekleştirmesi, fesih ve silah bırakma kararının sahada uygulanmasına ilişkin ilk somut görüntülerden biri olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin açıklamalarında bu gelişme, sürecin fiilî boyut kazanması açısından değerlendirilmiştir.

14- Terörsüz Türkiye hedefinin temel şartı, silahın ve şiddetin siyaset aracı olmaktan çıkarılmasıdır. Siyasi taleplerin meşru zemini demokratik siyaset, hukuk ve Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal düzenidir.

15- Bu nedenle Terörsüz Türkiye, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortaya koyduğu çerçevede bir teslimiyet, taviz veya terör örgütüyle pazarlık anlayışı olarak değil; terörün ortadan kaldırılması ve siyasetin meşru demokratik zeminde yürütülmesi hedefi olarak ifade edilmektedir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de her fırsatta bu hususu açık biçimde vurgulamıştır.

16- Terörsüz Türkiye'nin siyasi anlamı, Türk milletinin bütün fertlerinin aynı milli aidiyet ve ortak gelecek fikri etrafında buluşabilmesidir. Bu anlayış, farklılıkları çatışma nedeni hâline getirmek yerine ortak vatandaşlık ve kardeşlik hukukunu güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

17- Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türk milliyetçiliği anlayışında millet, yalnızca bugünün siyasi topluluğu değil; tarih, kültür, devlet ve gelecek tasavvuru içerisinde anlam kazanan büyük bir bütün olarak değerlendirilmektedir. Terörsüz Türkiye de bu tarihsel süreklilik düşüncesinin güncel bir siyasi yansıması olarak ele alınmaktadır.

18- Bu çerçevede milliyetçilik, toplumu ayrıştıran değil millet bütünlüğünü güçlendiren bir siyaset anlayışı olarak ortaya konulmaktadır. Terörsüz Türkiye'nin hedefi de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamının ortak huzur, güvenlik ve refahını güçlendirecek bir zeminin oluşturulmasıdır.

19- Terörün ortadan kalkması, Türkiye'de siyasetin gündemini de dönüştürme potansiyeline sahiptir. Güvenlik sorunlarının ağırlığının azalmasıyla ekonomik, sosyal, kültürel ve demokratik meselelerin daha güçlü biçimde tartışılabileceği bir siyasi ortamın oluşması hedeflenmektedir.

20- Terörsüz Türkiye'nin toplumsal boyutu, çatışma yerine uzlaşmayı; ayrışma yerine bütünleşmeyi; şiddet yerine demokratik siyaseti; korku yerine güveni esas alan bir toplumsal iklimin güçlendirilmesidir.

21- Terörsüz Türkiye yalnızca Türkiye'nin iç güvenlik meselesi olarak görülmemektedir. Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada yaşanan gelişmeler, ülkenin güvenliğini, ekonomisini, dış politikasını ve bölgesel konumunu doğrudan etkilemektedir.

22- Günümüz dünyasında güç dengeleri değişmekte; ABD-Çin rekabeti, Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki çatışmalar, Avrupa'nın karşı karşıya bulunduğu siyasi ve ekonomik sorunlar, değişen ticaret ve enerji güzergâhları yeni bir uluslararası ortamı meydana getirmektedir. Terörsüz Türkiye'yi bu büyük jeopolitik dönüşüm içerisinde ele almak, anlamak oldukça önemlidir.

23- Türkiye, Avrupa ile Asya, Karadeniz ile Akdeniz, enerji ve ticaret güzergâhları arasında bulunan jeopolitik konumu nedeniyle bölgesel gelişmelerden doğrudan etkilenen bir ülkedir. Bu nedenle Türkiye'nin iç güvenliği ile bölgesel güvenlik arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır.

24- Orta Doğu'daki istikrarsızlıkların uzun süre devam etmesi, yalnızca bölge ülkelerini değil, küresel ekonomi, enerji güvenliği, göç hareketleri ve uluslararası güvenlik dengelerini de etkilemektedir. Türkiye'nin güvenlik politikalarının bölgesel gelişmelerden bağımsız değerlendirilmemesi gerektiği düşüncesi bu noktada önem kazanmaktadır.

25- Milliyetçi Hareket Partisi perspektifinde Terörsüz Türkiye, Türkiye'nin çevresindeki vekâlet savaşlarının ve terör örgütlerinin oluşturduğu güvenlik risklerinin azaltılması bakımından da stratejik bir hedef olarak görülmektedir. Amaç, Türkiye'nin kendi güvenlik iradesini ve bölgesel hareket kabiliyetini güçlendirmektir.

26- Bu yaklaşımın özünde, Türkiye'nin bölgesindeki gelişmeleri yalnızca izleyen değil, kendi milli menfaatleri doğrultusunda değerlendiren ve gerektiğinde yön veren bir devlet olması düşüncesi bulunmaktadır.

27- Terörsüz Türkiye, Türkiye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin yanında ekonomik gücünü de doğrudan ilgilendirmektedir. Terörün yol açtığı güvenlik harcamalarının, yatırım kayıplarının, üretim ve ticaret üzerindeki etkilerin azalması, ülke kaynaklarının kalkınmaya daha fazla yönlendirilmesine imkân sağlayabilecektir.

28- Bu nedenle Terörsüz Türkiye yalnızca güvenlik bürokrasisinin başarısıyla sınırlı bir hedef değildir. Ekonomik kalkınma, bölgesel gelişmişlik, eğitim, istihdam, sosyal bütünleşme ve kamu hizmetlerinin güçlendirilmesi de uzun vadeli Terörsüz Türkiye zemininin ana unsurlarıdır.

29- Terörsüz Türkiye'nin kalıcı olması için terörü besleyen siyasi, sosyal, ekonomik ve jeopolitik zeminlerin de ortadan kaldırılması gerekmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2026 yılında yaptığı açıklamalarda da mesele, yalnızca silahlı unsurların tasfiyesiyle sınırlı olmayan çok katmanlı bir milli güvenlik meselesi olarak ifade edilmiştir.

30- Bu anlayış, devletin egemenlik hukukunun Türkiye'nin tamamında eksiksiz biçimde geçerli olması ve hiçbir silahlı veya gayrimeşru yapının vatandaşların iradesi üzerinde vesayet kuramaması esasına dayanmaktadır.

31- Terörsüz Türkiye'nin önemli bir boyutu da Türkiye Büyük Millet Meclisinin sürece dâhil olmasıdır. Terör sorununun siyasi, hukuki ve toplumsal sonuçlarının demokratik meşruiyet içerisinde değerlendirilmesi bakımından TBMM'nin rolü büyük önem taşımaktadır.

32- Bu doğrultuda TBMM bünyesinde Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları yürütülmüş; komisyonun hazırladığı rapor üzerinde siyasi partilerin katılımıyla müzakereler gerçekleştirilmiştir. TBMM Başkanlığı, 18 Şubat 2026 tarihli toplantıda rapor taslağının toplumsal huzur ve sükûneti güçlendirme hedefi taşıdığını açıklamıştır.

33- Böylece Terörsüz Türkiye'nin yalnızca yürütme veya siyasi partiler düzeyinde değil, Meclis zemininde de ele alınmasıyla daha geniş bir demokratik müzakere alanı oluşturulmuştur.

34- Sürecin hukuk zemininde ilerlemesi, Terörsüz Türkiye'nin kalıcılığının temel şartlarından biridir. Hukukun üstünlüğü, anayasal düzen, kamu düzeni ve vatandaşların temel hak ve özgürlükleri aynı anda gözetilmelidir.

35- 2026 yılında kabul edilen "Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" da terörle mücadelenin hukuki boyutunda yeni bir aşama olarak ortaya çıkmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu düzenlemeyi terörün yeniden ortaya çıkabileceği siyasi, sosyal ve jeopolitik zeminlerin kurutulması hedefiyle ilişkilendirmiştir.

36- Dolayısıyla Terörsüz Türkiye'nin nihai amacı yalnızca bugünkü terör örgütünü ortadan kaldırmak değil, gelecekte benzer yapıların ortaya çıkmasını mümkün kılacak şartların oluşmasını engelleyecek güçlü bir devlet ve toplum yapısı kurmaktır.

37- Bu hedef, Türkiye'nin milli güvenliğini güçlendirirken aynı zamanda vatandaşların refahını yükseltecek ekonomik ve sosyal politikaların önünü açmayı amaçlamaktadır. Terörsüz Türkiye ile kalkınma arasında kurulacak ilişki, sürecin uzun vadeli sonuçları bakımından önem taşımaktadır.

38- Milliyetçi Hareket Partisi açısından Terörsüz Türkiye, Türkiye'nin milli devlet yapısını zayıflatacak bir politika değil; devletin egemenlik kapasitesini, toplumsal dayanışmayı ve milli birlik anlayışını güçlendirecek bir siyasi hedef olarak tanımlanmaktadır.

39- Bu nedenle süreçte taviz, pazarlık veya Türkiye'nin anayasal bütünlüğünü tartışmaya açacak bir yaklaşımın bulunmadığı vurgulanmaktadır.

40- Terörsüz Türkiye'nin bir diğer hedefi, Türkiye'nin bölgesel aktörlüğünü güçlendirmektir. İç güvenliğini tahkim etmiş, toplumsal bütünlüğünü sağlamlaştırmış ve kaynaklarını kalkınmaya yönlendirebilen bir Türkiye'nin bölgesel ve küresel gelişmelere daha güçlü biçimde karşılık verebilmesi tartışılamaz bir gerçektir.

41- Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin siyasi yaklaşımında Türkiye'nin geleceği, yalnızca bugünün meseleleri üzerinden değil, gelecek yüzyılın güç dengeleri üzerinden okunmalıdır. Bu nedenle Terörsüz Türkiye, daha kapsamlı bir "Lider Ülke Türkiye" tasavvurunun güvenlik ve toplumsal bütünlük ayağı olarak değerlendirilmektedir.

42- Bu anlayışta Türkiye'nin güçlü olması, yalnızca askerî kapasiteye değil; ekonomik güce, teknolojiye, diplomasiye, üretime, enerji güvenliğine, toplumsal dayanışmaya ve devlet kurumlarının etkinliğine de bağlıdır. Terörsüz Türkiye, bu unsurların tamamının daha etkin kullanılabileceği bir ortam oluşturma hedefiyle ilişkilendirilmektedir.

43- Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada barış ve istikrarın güçlendirilmesi, Irak ve Suriye başta olmak üzere komşu ülkelerde yaşanan gelişmelerin Türkiye'nin güvenliği üzerindeki etkilerinin azaltılması bakımından da önem taşımaktadır. Cumhurbaşkanlığı tarafından da terör örgütünün feshi ve silah bırakmasının Irak ve Suriye'nin huzur ve istikrarına katkı sağlayabileceği ifade edilmiştir.

44- Terörsüz Türkiye'nin başarısı, devletin güvenlik politikaları ile demokratik siyasetin birbirlerine alternatif olarak değil, hukuk çerçevesinde birbirini tamamlayan unsurlar olarak ele alınmasına bağlıdır. Şiddetin sona erdiği zeminde siyaset, toplumun farklı meselelerini demokratik yollarla tartışabilmelidir.

45- Bu süreçte şehit yakınlarının ve gazilerin hassasiyetleri özel bir önem taşımaktadır. Terörsüz Türkiye'nin amacı, geçmişte yaşanan fedakârlıkları ve acıları unutturmak değil, aynı acıların yeni nesiller tarafından yaşanmasını engelleyecek kalıcı ve güvenli bir toplumsal düzen kurmaktır.

46- Milliyetçi Hareket Partisinin tarih ve devlet anlayışı açısından Terörsüz Türkiye, Türk milletinin bin yıllık kardeşlik hukukunu geleceğe taşıma iradesi olarak görülmektedir. Bu yaklaşımda millî birlik, farklılıkların yok sayılması değil, ortak vatan ve ortak gelecek bilincinin güçlendirilmesi anlamına gelmektedir.

47- Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu süreçte aldığı sorumluluk, MHP'nin uzun yıllardır savunduğu devletin bekası, milli egemenlik, güçlü devlet ve toplumsal bütünlük anlayışıyla birlikte değerlendirilmelidir. MHP'nin kendi açıklamalarında Terörsüz Türkiye, bu siyasi çizginin güncel bir devamı olarak sunulmaktadır.

48- Terörsüz Türkiye'nin kalıcı hâle gelmesi, yalnızca silahların susmasına değil; Türkiye'nin ekonomik, sosyal, hukuki ve demokratik kapasitesini geliştirmesine de bağlıdır. Bu nedenle Terörsüz Türkiye hedefi, Türkiye'nin ikinci yüzyılındaki daha geniş yüksek bir devlet ve toplum vizyonuyla birlikte ele alınmalıdır.

49- Nihai hedef; terörün, silahın ve şiddetin Türkiye'nin siyasi ve toplumsal hayatındaki belirleyici etkisini ortadan kaldırmakTürk milletinin birlik ve beraberliğini pekiştirmek ve Türkiye'nin kaynaklarını güvenlik sorunlarının yarattığı zorunluluklardan ziyade kalkınma, refah ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarına yöneltebileceği bir dönem başlatmaktır.

50- Terörsüz Türkiye, bu bakış açısıyla geçmişin acılarını geleceğin huzuruna dönüştürme iradesidir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortaya koyduğu perspektifte mesele; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, Türk milletinin kardeşlik hukukunu güçlendirmek, terörün bütün biçimlerini siyaset ve toplum hayatından çıkarmak, ve Türkiye'yi değişen dünya düzeninde güçlü, bağımsız ve etkili kılmaktır. Bu açıdan Milliyetçi Hareket Partisi için mesele, tarihi mirasımızın bir gereği olarak kendi geleceğini kendi azim ve kararlılığı ile şekillendirme karakterini her koşul ve şart altında yeniden gösterme hedefidir.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör