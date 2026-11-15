Türkiye barış ve huzur için çalışıyor

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve beraberindeki Türk heyeti, Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde yer alan Kavaşra ve Aydamun köylerini ziyaret etti. Lübnan'daki temaslarının son gününde Erdoğan ve beraberindeki Türk heyeti, sabah saatlerinde Akkar bölgesindeki Halba beldesinde Akkar Müftüsü Muhammed Bekkar Zekeriyya ile bir araya geldi. Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra Lübnan Türkmenlerinin yaşadığı Kavaşra ve Aydamun köylerine geçti. Kavaşra'da Türk heyeti, ellerinde Türk bayrakları ve güller taşıyan Türkmenler tarafından coşkuyla karşılandı. Kavaşra Belediye Başkanı Muhammed Abdullah ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, Lübnan'ın ve halkının geleceğinin daha aydınlık olmasını temenni ederek yeni hükümetle ülkedeki şartların iyileşmesini umduğunu söyledi. Erdoğan, "Ülkemizi ve Cumhurbaşkanımızı seven insanlara kendimizi çok yakın hissediyoruz. Biz de onları seviyoruz" diye konuştu.

BARIŞ, İSTİKRAR VE HUZUR

Erdoğan, Türk heyeti, Kavaşra'nın ardından Aydamun köyüne geçti. Burada da coşkuyla karşılanan Erdoğan, daha sonra belediye binasında Türkmenlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Cumhurbaşkanımız selamlarını ve muhabbetlerini getirmek için buradayım" dedi. Türkiye'nin çevresinde barış, istikrar ve huzurun teminatı olmak için çalıştığını belirten Erdoğan, "Suriye'deki gelişmeler bizi yeniden müreffeh ve güçlü bir Suriye için umutlandırıyor. İnşallah, Lübnan'ın da müreffeh ve aydınlık yarınları bizleri umutlandırıyor" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör