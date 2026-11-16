103 yaşındaki Kore Gazisi’ne veda
Trabzon'da 103 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Pirağa Uzun, son yolculuğuna uğurlandı. Kore Gazisi Uzun için Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi'ndeki Sofrakaya Baklacı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze merasimine Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Uzun'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından aynı yerde bulunan kabristanlıkta toprağa verildi. Başkan Genç, "Bu ülke için fedakarlık yapan çok muhterem bir gazimizi uğurladık" dedi.